„Es ist schön, wenn man wieder lächelnde Gesichter sieht“: Reaktionen zu Corona-Lockerungen aus dem Westallgäu

Am Sonntag fallen die meisten Corona-Regeln in Bayern. Die Reaktionen darauf sind gemischt. Was sagen die Westallgäuer dazu? Eine Umfrage.

01.04.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Keine Maskenpflicht in Innenräumen, keine 2G- oder 3G-Regel: Bayern macht sich locker. Ab Sonntag fallen fast alle Corona-Regeln weg. Übrig bleiben lediglich ein „Basisschutz“ (zum Beispiel im ÖPNV und in Krankenhäusern) und ein paar Empfehlungen. Was halten die Westallgäuer davon?

Corona-Lockerungen: Das sagt ein Bürgermeister

Tobias Paintner, Bürgermeister von Weiler-Simmerberg, lässt das Kolpinghaus umstuhlen, damit sich die Gemeinderäte bei der Sitzung am Montag anschauen können. Der Saal dient dem Gremium als Ausweichquartier, zuletzt saßen die Mitglieder an Tischen hintereinander. Für Montag wird der Ratstisch U-förmig angeordnet. „Wer sich mit Maske sicherer fühlt, kann sie gern tragen, vorgeschrieben ist sie nicht mehr“, sagt Paintner. Das gilt auch für die Beschäftigten der Gemeinde. „Ich habe angeordnet, dass Masken nur noch freiwillig getragen werden.“ Außer im Einwohnermeldeamt hätten die Verwaltungsangestellten eigene Büros. Angesichts der Infektionszahlen sei er „hin- und hergerissen“, was die Vorsichtsmaßnahmen anbelangt. „Allerdings wollen die Leute doch zusammenkommen und feiern auch draußen wieder. „Dem sollte man sich als Gemeinde nicht verwehren.“

1. Bürgermeister von Weiler-Simmerberg, Tobias Paintner. Bild: Daniel Boscariol

Corona-Lockerungen: Das sagt ein Impfarzt

Dr. Bernd Ferber aus Weiler appelliert an die Menschen, weiterhin so viel wie möglich Maske zu tragen. „Es geht darum, dass die jetzige Welle nicht so hoch wird und lieber etwas länger dauert“, sagt der Mediziner, der sich als Impfarzt in der Pandemiebekämpfung engagiert. Er warnt: „Eine hohe Spitze könnte das Gesundheitssystem überfordern.“ Die Regelversorgung in Krankenhäusern sei jetzt schon „mehr oder weniger stark eingeschränkt, weil viele Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen“. Das Maskentragen helfe, die Wahrscheinlichkeit einer Virusübertragung gering zu halten. „Der Mund-Nasen-Schutz ist wenig hinderlich und hilft extrem viel“, sagt Ferber.

Dr. Bernd Ferber, Impfarzt aus Weiler Bild: Ingrid Grohe

Corona-Lockerungen: Das sagt ein Vereinsvorsitzender

Lesen Sie auch

Stimmen von Friseur, Apotheker und Supermarkt "...dann kann ich gleich zumachen": Allgäuer Reaktionen auf die neuen Corona-Regeln

Tobias Kraus ist „zwiegespalten“. Einerseits überwiegt beim Vorsitzenden des FC Lindenberg „die Freude über die Erleichterungen“. In den vergangenen zwei Jahren sei er permanent damit beschäftigt gewesen, neue Hygieneregeln umzusetzen. „Für einen Ehrenamtlichen ist das ein Riesenaufwand“, sagt Kraus – zumal er als Vorsitzender für Fehler auch persönlich haftbar sei. „Da fällt schon auch viel Angst weg, was wäre wenn uns einer anzeigt...“ Die Maskenpflicht im Vereinsheim und in den Kabinen wird beim FCL fallen. Wenngleich ein gewisses Unbehagen mitschwingt: „Man weiß ja nicht, was kommt. Wenn die Zahlen explodieren – starten wir dann wieder bei Null?“

Tobias Kraus ist der Vorsitzende des FC Lindenberg Bild: Peter Mittermeier

Corona-Lockerungen: Das sagt eine Schulleiterin

Die Lockerungen betrachtet Sabrina Seyberth mit gemischten Gefühlen. „Für die Kinder freut es uns, dass sie die Maske absetzen dürfen. Das ist befreiend“, sagt die Leiterin der Grundschule Opfenbach. Allerdings hält sie die Zeitpunkt nicht für passend. „Wir haben das Gefühl: Die Pandemie ist wilder denn je“, sagt sie – wenngleich die Zahlen im Landkreis sinken. Aktuell hat die Schule gut ein Dutzend Corona-Fälle, zudem seien Kinder in Quarantäne. Für die Lehrerinnen und Lehrer gilt weiterhin 3G – und Seyberth ist sich sicher, dass manche auch weiterhin noch freiwillig Masken tragen werden.

Sabrina Seyberth ist die Schulleiterin der Opfenbach Schule. Bild: Olaf Winkler

Corona-Lockerungen: Das sagt ein Einzelhändler

Die Erleichterung beim Handel ist groß, erklärt Karl Bufler von der Leistungsgemeinschaft Lindenberg (LG). „Es ist schön, wenn man wieder lächelnde Gesichter sieht“, sagt der Modehändler. Die Beratung falle leichter, wenn man die Reaktion der Kunden sehen könne. Den Mitarbeitern hat er es freigestellt, ob sie ab Montag eine Maske tragen wollen oder nicht. Das Gleiche gilt auch für die Kunden. Dazu verpflichten wird sie Karl Bufler nicht. „Wir setzen auf die Eigenverantwortung der Kunden“, sagt er. Eine Empfehlung der LG an ihre Mitgliedsbetriebe, wie sie mit dem Thema umgehen sollen, gibt es nicht.

Modehändler Karl Bufler Bild: OLAF WINKLER

Corona-Lockerungen: Das sagt ein Gastwirt

Die Reaktion von Markus Stöckeler ist zwiegespalten. Vom Handling her sei der Wegfall der Maskenpflicht und der 3G-Regel eine Erleichterung für die ganze Branche. Dadurch spart sich sein Gasthof Zum Hirschen in Scheidegg an besuchsstarken Tagen eine Mitarbeiterin, die nur die Einhaltung der Regeln kontrollierte. Vom Wegfall der Maskenpflicht ist der Wirt allerdings nicht begeistert. „Wir setzen darauf, dass die Gäste selbstkritisch genug sind und nicht mit Symptomen zu uns kommen“, sagt Stöckeler. Seine Mitarbeiterinnen in den Gasträumen und den Zimmern des Hotels hat er aber gebeten, zum Schutz weiter eine Maske zu tragen. Zumindest so lange, bis die Gartenwirtschaft öffnet. Trotz der Auflagen ist sein Gasthaus gut durch die Pandemie gekommen. „Ich kenne aber auch Kollegen, bei denen das nicht der Fall ist“