Corona-Pandemie: Neuer Todesfall im Landkreis Lindau

Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Lindau ist gestiegen. Es ist der erste Todesfall seit Anfang September. Wie es auf den Intensivstationen in Lindau und Lindenberg aussieht.

02.11.2021 | Stand: 17:01 Uhr

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Landkreis Lindau steigt. Am Dienstag hat das Robert-Koch-Insitut einen weiteren Landkreisbürger gemeldet, der an oder mit Covid-19 gestorben ist.

Damit ist die Zahl der Toten auf 65 gestiegen (Stand: 2. November).

Den letzten Todesfall hatte das RKI am 4. September gemeldet, davor im Juni.

Zum Vergleich: Für den Landkreis Ravensburg, der dreieinhalbmal so viele Einwohner hat, meldet das RKI insgesamt 159 Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind (Stand: 2. November).

Aktuell werden laut Intensivregister zwei Personen mit Covid-19 in den beiden Klinken in Lindau und Lindenberg behandelt, eine davon muss invasiv beatmet werden. Drei der aktuell elf Betten auf den beiden Intensivstationen der Krankenhauser sind frei.

Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidentz im Landkreis Lindau

Dienstag, 26. Oktober 117,0

117,0 Mittwoch, 27. Oktober 136,4

136,4 Donnerstag, 28. Oktober 165,7

165,7 Freitag, 29. Oktober 185,2

185,2 Samstag, 30. Oktober 202,2

202,2 Sonntag, 31. Oktober 221,7

221,7 Montag, 1. November 215,6

215,6 Dienstag, 2. November 207,1

207,1 Erklärung Die 7-Tage-Inzidenz bildet die neu gemeldeten Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab

