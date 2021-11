Corona-Politik: Lindauer Landrat kritisiert "Politiker der Luxusklasse"

Landrat Elmar Stegmann kündigt für den Landkreis Lindau eine Impfoffensive an. Geimpft wird bald sieben Tage die Woche. Wie es mit Booster-Impfungen aussieht.

26.11.2021 | Stand: 17:52 Uhr

Landrat Elmar Stegmann hat im Kreisausschuss einen massiven Ausbau der Impfungen im Landkreis Lindau angekündigt. Geimpft werden soll demnächst „sieben Tage die Woche“. Eingesetzt werden soll auch ein Impfbus. Er wird vermutlich Anfang Dezember mehrere Gemeinden im Landkreis Lindau ansteuern. Seinen Sachstandsbericht verband Stegmann mit einer massiven Kritik an der Corona-Politik.

Stegmann spricht von einer dramatischen Lage. Fast täglich erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis einen neuen Rekordstand. Parallel steigt die Zahl der Menschen, die stationär behandelt werden müssen.

20 Covid-19-Patienten im Landkreis Lindau im Krankenhau

Stand Freitag lagen 20 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in den Krankenhäusern im Landkreis, davon drei auf einer Intensivstation. Das Infektionsgeschehen ist nach wie vor diffus, das heißt, es gibt viele Einzelinfektionen.

Aber auch die Zahl der Fälle an Einrichtungen nimmt wieder zu. Aktuell sind vier Schulen und eine Kindertagesstätte betroffen.

Stegmann kritisierte im Kreisausschuss „Politiker der Luxusklasse“, die so tun würden, als komme die vierte Welle überraschend. „Ich kann die Argumentation nicht nachvollziehen. Es war jedem klar, was auf uns zukommt“, sagte der Landrat.

Lesen Sie auch

Das Ansteckungsrisiko ist im ganzen Landkreis Lindau hoch Corona-Pandemie

Die jüngsten Äußerungen von Gesundheitsminister Jens Spahn zu den Booster-Impfungen, bezeichnete Stehmann als „äußerst unglückliche Kommunikation“. Sie hätten bei vielen Menschen eine Erwartungshaltung geschürt.

Booster-Impfungen erst für ältere Bürger im Landkreis

„Es muss jedem klar sein, dass ich nicht 50.000 oder 55.000 Landkreisbürger in einer Woche durchboostern kann“, sagte Stegmann. Deshalb hält der Landkreis auch daran fest, erst die Bürger zu impfen, die am gefährdetsten sind, sprich vor allem ältere Frauen und Männer.

„Es bringt nichts, wenn 20- und 30-Jährige die Impfzentren stürmen“, sagte Stegmann mit Blick auf die altersabhängige Gefahr, schwer an Covid-19 zu erkranken. Die Bewohner der Heime hatte der Kreis laut Stegmann bereits ab August angeschrieben und eine Auffrischungsimpfung angeboten.

Der Landkreischef kündigte auch an, die Impfkapazitäten „ganz massiv auszuweiten“. Geimpft werde demnächst „sieben Tage die Woche, teils von früh bis spät“. Die Impfstoffe seien vorhanden. Allgäu Medical baue gerade wieder Personal auf.

In der Regel gibt es in den Impfzentren des Kreises allerdings erst nach sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung. Das, so Stegmann, würden die Hersteller so in den Beipackzetteln ihrer Impfstoffe so vorsehen. „Das eine ist eine politische Äußerung, das andere die Vorgabe der Hersteller.“ Offensichtlich funktioniert auch die Kommunikation zwischen Ministerien und den Landratsämtern nicht. So erfahren die Behörden erst indirekt, was auf sie zukommt. Stegmann: „Man regiert mittlerweile seit eineinhalb Jahren mit Pressemitteilungen.“

Die Corona-Lage im Landkreis Lindau (Stand: 26. November)

Fälle seit Beginn der Pandemie 5743 (Vorwoche: 5253)

5743 (Vorwoche: 5253) Quarantänefälle in dieser Woche 873 (Vorwoche: 677)

873 (Vorwoche: 677) 7-Tage-Inzidenz 592,1 (Freitag vor einer Woche: 547,0)

Die Corona-Fälle in den Kommunen seit Beginn der Pandemie (Stand: 26. November)