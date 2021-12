Corona-Protest in Lindenberg: Demonstranten blockieren Straßen

Auf dem Lindenberger Stadtplatz protestierten gestern etwa 250 Menschen gegen die Corona-Politik. Später zogen sie durch die Stadt und blockierten den Verkehr.

Am Dienstagabend zwischen 18 und 19.30 Uhr protestierten etwa 250 Menschen in Lindenberg gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen, so die Polizei. Bereits letzte Woche wurde anonym auf einem Messengerdienst zur Teilnahme aufgerufen. Lesen Sie auch: Mehrere hundert Menschen protestieren in Kempten unangemeldet gegen Corona-Maßnahmen

Lindenberg: Demonstranten blockieren Verkehr

Der Protest verlief laut Polizei weitgehend "provokationsfrei" und friedlich. Allerdings störten die Demonstranten im Bereich Marktstraße/Staufner Straße den Verkehr. Sie überquerten wiederholt die Zebrastreifen am dortigen Kreisverkehr.

