Laut Polizei sind zwischen 600 und 700 Teilnehmer durch Wangen gezogen. Die Veranstaltung war nicht angemeldet. Wie die Stadt auf den "Spaziergang" reagiert.

Von Bernd Treffler und Susi Weber

04.01.2022 | Stand: 17:16 Uhr

Zu einem weiteren sogenannten „Spaziergang“ haben sich am Montagabend in Wangens Altstadt wieder Hunderte Menschen getroffen, die den Corona-Maßnahmen kritisch gegenüberstehen. Erneut war die Veranstaltung nicht angemeldet, und diesmal nahmen laut Polizei sogar 600 bis 700 Leute an dem Protestzug teil – mehr als doppelt so viel wie vor einer Woche.