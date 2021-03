Im roten Bereich: „Notbremse“ gilt ab Donnerstag im Landkreis Lindau

Der Inzidenzwert im Landkreis Lindau lag dreimal in Folge über 100, nun treten ab 25. März härtere Regeln in Kraft. Einzelhandel und Kontakte sind betroffen.

23.03.2021 | Stand: 14:01 Uhr

Das Landratsamt Lindau hat die „Notbremse“ gezogen: Verschärfte Regelungen treten am Donnerstag, 25. März, in Kraft, um der Corona-Pandemie zu begegnen.

Die Beschränkungen werden verhängt, weil der Inzidenzwert im Landkreis dreimal in Folge über 100 und damit im roten Bereich lag: 106 am Sonntag, 122 am Montag, 106 am Dienstag.

Dieser Anstieg ist laut Landratsamt auf eine Zunahme der Infektionszahlen im gesamten Landkreis Lindau zurückzuführen. Nahezu jede Gemeinde habe Coronafälle zu verzeichnen.

Das bedeutet laut Landratsamt Lindau ab Donnerstag folgende neue Regeln:

Zulässig ist zudem die wechselseitige, unentgeltliche Betreuung von Kindern unter 14 Jahren, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Haushalten umfasst.

Kontakte Ein Haushalt darf sich wieder nur mit einer weiteren Person treffen. Zulässig ist zudem die wechselseitige, unentgeltliche Betreuung von Kindern unter 14 Jahren, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Haushalten umfasst.

Ausgangssperre Zwischen 22 und 5 Uhr darf die eigene Wohnung nur in begründeten Fällen verlassen werden, zum Beispiel berufliche Tätigkeit, medizinische Notfälle oder Gassigehen mit dem Hund.

Einzelhandel Für Geschäfte, die nicht für den täglichen Bedarf notwendig sind, ist nur wieder „Click und Collect" möglich. Weiter öffnen dürfen aber beispielsweise Buchhandlungen, Sanitätshäuser, Babyfachmärkte, Tierbedarf, Optiker und Hörgeräteakustiker, Baumärkte oder Blumenläden.

Dienstleistungen Weiter öffnen dürfen Banken, Post, Tankstellen, Werkstätten, Bibliotheken, Friseure sowie Betriebe zur Fuß-, Hand- und Gesichtspflege.

Kultur Museen und Kulturstätten wie das Hutmuseum in Lindenberg werden wieder geschlossen, ebenso zum Beispiel der Reptilienzoo in Scheidegg.

Sport Erlaubt ist nur kontaktfreier Individualsport im Außenbereich mit einer „haushaltsfremden" Person. Mannschaftssport ist untersagt.

Schulen und Kindergärten Sie fallen nicht unter die Notbremse. Für sie ergeht jeweils am Freitag jeder Woche eine eigene Bekanntmachung, welche die Regeln für die kommende Woche festlegt. In dieser Woche ist überall dort Präsenzunterricht, wo es möglich ist.

Dauer Diese Regelungen gelten, bis der Inzidenzwert wieder drei Tage in Folge stabil unter 100 gesunken ist. Dazu erfolgt eine erneute Bekanntmachung des Landratsamtes.

