Schnell einen Schnelltest? Hier gibt es Teststationen im Westallgäu

Große Nachfrage nach Corona-Schnelltests im Westallgäu: Wo gibt es ein Testzentrum in Lindau, Lindenberg, Weiler oder Scheidegg? Teststationen im Überblick.

30.11.2021 | Stand: 15:16 Uhr

Wegen der aktuellen 2G+- oder 3G-Regeln am Arbeitsplatz wollen sich viele Menschen im Westallgäu auf Corona testen lassen.Wo gibt es Teststationen im Landkreis für Schnelltests oder PCR-Tests? Wann hat das Testzentrum in Lindau oder in Weiler geöffnet? In welcher Apotheke in Lindenberg oder Scheidegg kann man sich testen lassen?

Wir geben eine Übersicht über Corona-Teststationen, Anmeldung, Terminvergabe und Öffnungszeiten.

Corona-Testzentrum in Lindau: Standort und Öffnungszeiten

Bayerisches Testzentrum in Lindau , Bösenreutiner Steig 33: geöffnet Montag bis Freitag von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr, samstags von 13.30 Uhr bis 17 Uhr und sonntags von 10 Uhr bis 13 Uhr Im Testzentrum Lindau gibt es kostenlose Schnelltests (Bürgertest) für jedermann und zwar ohne weitere Voraussetzungen, ungeachtet der Nationalität und beliebig oft (Ausweis bitte mitbringen). Eine vorherige Anmeldungist nicht nötig. Weitere Infos hier.

Corona-Schnelltests in Lindenberg, Weiler oder Scheidegg im Westallgäu

Lindenberg: Raphael-Apotheke, Hauptstraße 41: Montag bis Freitag, 8 bis 13 Uhr und 14 bis 18.30 Uhr. Samstag: 8 bis 12.30 Uhr Durchgeführt werden Antigen-Tests via Nasenabstrich oder der sogenannte Lollitest Online-Anmeldung hier.

Lindenberg: Teststation der Berg- und Stadtapotheke, Bismarckstraße 9: Montag bis Freitag, 7 bis 9 Uhr und 16 bis 20 Uhr. Samstag: 8 bis 12 Uhr. Sonntag 9 bis 12 Uhr Online-Anmeldung und Termine hier.

Weiler-Simmerberg: Teststation im Gästeamt, Hauptstraße 14: Dienstag und Freitag von 16 bis 17.30 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr Online-Anmeldung und Termine hier.

Scheidegg Marien-Apotheke, Kirchstraße 2: Montag bis Freitag, 8.15 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr. Samstag: 8.30 bis 12.30 Uhr. Online-Anmeldung hier.

Weitere Testzentren im Landkreis Lindau finden Sie auf der Seite des Landratsamtes.

Aktuelle Nachrichten zur Corona-Situation im Allgäu, Bayern, Deutschland und der Welt laufend aktuell in unserem Newsblog.

Bilderstrecke

Bayern im Lockdown light: Diese Corona-Regeln gelten jetzt im Freistaat

1 von 19 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen hat das bayerische Kabinett neue Maßnahmen beschlossen, um der Pandemie Herr zu werden. Welche neuen Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archiv) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen hat das bayerische Kabinett neue Maßnahmen beschlossen, um der Pandemie Herr zu werden. Welche neuen Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archiv) 2 von 19 Ab sofort wird die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft kontrollieren. Neu ist auch, dass die Beamten Geldbußen verhängen dürfen. Der Betrag soll zwischen fünf und 55 Euro liegen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) Ab sofort wird die Polizei in Bayern die Corona-Regeln und deren Einhaltung verschärft kontrollieren. Neu ist auch, dass die Beamten Geldbußen verhängen dürfen. Der Betrag soll zwischen fünf und 55 Euro liegen. Bild: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild) 3 von 19 Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen in Bayern ab sofort nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag reicht die Vorlage eines Antigenschnelltests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Mitarbeiter von Hotels, in der Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen müssen in Bayern ab sofort nicht mehr zwingend zweimal pro Woche PCR-Tests durchführen lassen. Pro Arbeitstag reicht die Vorlage eines Antigenschnelltests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 4 von 19 Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Ausnahme: Kinder sollen bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) Wenn die Krankenhaus-Ampel auf Rot steht, gilt fast überall in Bayern die 2G-Regel. Dazu gehören Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schwimmbäder. Ausnahme: Kinder sollen bis zu einem Alter von zwölf Jahren und drei Monaten automatisch zu allen Bereichen mit 2G-Beschränkung zugelassen werden. Bild: Angelika Warmuth, dpa (Symbolbild) 5 von 19 Gastronomie, Sport- und Kulturstätten in Corona-Hotspots mit einer Inzidenz von über 1000 müssen schließen. Auch Veranstaltungen müssen dann abgesagt werden. Zudem gilt in der Gastronomie ab 22 Uhr eine Sperrstunde sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) Gastronomie, Sport- und Kulturstätten in Corona-Hotspots mit einer Inzidenz von über 1000 müssen schließen. Auch Veranstaltungen müssen dann abgesagt werden. Zudem gilt in der Gastronomie ab 22 Uhr eine Sperrstunde sowohl für Geimpfte als auch Ungeimpfte. Bild: Matthias Bein, dpa (Symbolbild) 6 von 19 Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) Auch bei Veranstaltungen mit 3G-Plus und 2G gilt die Maskenpflicht - es sei denn, der Mindestabstand von 1,5 Metern wird eingehalten. Im Restaurant darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bild: Armin Weigel, dpa (Symbolbild) 7 von 19 Die Schulen bleiben auch in Hotspots geöffnet, es gilt Präsenzunterricht. Allerdings muss auch im Sportunterricht wieder eine Maske getragen werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) Die Schulen bleiben auch in Hotspots geöffnet, es gilt Präsenzunterricht. Allerdings muss auch im Sportunterricht wieder eine Maske getragen werden. Bild: Guido Kirchner, dpa (Symbolbild) 8 von 19 An Grund- und Förderschulen, an denen es schon PCR-Pooltests gibt, sollen künftig immer montagvormittags zusätzlich Schnelltests hinzukommen, weil die PCR-Testergebnisse immer erst abends vorliegen. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) An Grund- und Förderschulen, an denen es schon PCR-Pooltests gibt, sollen künftig immer montagvormittags zusätzlich Schnelltests hinzukommen, weil die PCR-Testergebnisse immer erst abends vorliegen. Bild: Alexander Kaya, dpa (Symbolbild) 9 von 19 Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) Sowohl die PCR-Tests als auch die Antigenschnelltests bleiben in der Regel kostenpflichtig. Ministerpräsident Söder betonte, dass die Kontrollen in Bayern massiv verschärft würden. Dazu werde die Polizei mit den Gesundheitsbehörden eng zusammenarbeiten. Verstöße würden streng geahndet. Bild: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) 10 von 19 Die Staatsregierung will alle Impfzentren in Bayern mit einer Anweisung komplett hochfahren lassen. Dass ein Impfzentrum nur zwei Tage in der Woche geöffnet sei, werde es dann nicht mehr geben, sagte Söder. Bild: Matthias Becker (Archiv) Die Staatsregierung will alle Impfzentren in Bayern mit einer Anweisung komplett hochfahren lassen. Dass ein Impfzentrum nur zwei Tage in der Woche geöffnet sei, werde es dann nicht mehr geben, sagte Söder. Bild: Matthias Becker (Archiv) 11 von 19 Die Gemeinde Oberreute wartet noch auf ihre bestellten Corona-Tests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) Die Gemeinde Oberreute wartet noch auf ihre bestellten Corona-Tests. Bild: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild) 12 von 19 Mit Ausnahme des Handels gilt fast flächendeckend die 2G-Regel, auch bei körpernahen Dienstleistungen sowie in Hoch-, Musik- und Fahrschulen. Im Handel gibt es aber eine Obergrenze. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) Mit Ausnahme des Handels gilt fast flächendeckend die 2G-Regel, auch bei körpernahen Dienstleistungen sowie in Hoch-, Musik- und Fahrschulen. Im Handel gibt es aber eine Obergrenze. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild) 13 von 19 Alle Clubs, Diskotheken, Bordelle und Bars sollen für die nächsten drei Wochen erneut schließen. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) Alle Clubs, Diskotheken, Bordelle und Bars sollen für die nächsten drei Wochen erneut schließen. Bild: Boris Roessler, dpa (Symbolbild) 14 von 19 Bei Warnstufe Gelb und Rot müssen Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) Bei Warnstufe Gelb und Rot müssen Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, die nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen negativen PCR-Test oder an jedem Arbeitstag einen negativen Schnelltest vorlegen. Besucher müssen, auch in Kliniken, einen negativen Schnelltest vorweisen. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) 15 von 19 In Kitas und auch an Mittelschulen (insbesondere in der 5. und 6. Klasse) soll es flächendeckend PCR-Pooltests geben. Es werden zudem dreimal statt zweimal wöchentlich Schnelltests angeboten. Kitas bleiben auch in Hotspots geöffnet. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) In Kitas und auch an Mittelschulen (insbesondere in der 5. und 6. Klasse) soll es flächendeckend PCR-Pooltests geben. Es werden zudem dreimal statt zweimal wöchentlich Schnelltests angeboten. Kitas bleiben auch in Hotspots geöffnet. Bild: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild) 16 von 19 Die Weihnachtsmärkte in Bayern sind wegen der Corona-Lage verboten und alle abgesagt. Nicht nur die beliebten Weihnachtsmärkte in Lindau und Kempten entfallen somit, sondern auch die großen Märkte in Augsburg, Nürnberg und München. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk (Archivbild) Die Weihnachtsmärkte in Bayern sind wegen der Corona-Lage verboten und alle abgesagt. Nicht nur die beliebten Weihnachtsmärkte in Lindau und Kempten entfallen somit, sondern auch die großen Märkte in Augsburg, Nürnberg und München. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk (Archivbild) 17 von 19 Für Ungeimpfte gelten Kontaktbeschränkungen. Unter Nicht-Geimpften dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 12 werden nicht mitgerechnet. Bild: Jan Woitas, dpa (Symbolbild) Für Ungeimpfte gelten Kontaktbeschränkungen. Unter Nicht-Geimpften dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 12 werden nicht mitgerechnet. Bild: Jan Woitas, dpa (Symbolbild) 18 von 19 Kultur- und Sportevents dürfen nur noch mit 25 Prozent Auslastung und 2G Plus stattfinden. Bild: Frank Molter, dpa (Symbolbild) Kultur- und Sportevents dürfen nur noch mit 25 Prozent Auslastung und 2G Plus stattfinden. Bild: Frank Molter, dpa (Symbolbild) 19 von 19 2G plus - also geimpft, genesen und tagesaktuell getestet - gilt auch für Freizeiteinrichtungen wie Zoos und Seilbahnen. Bild: Matthias Becker, dpa (Symbolbild) 2G plus - also geimpft, genesen und tagesaktuell getestet - gilt auch für Freizeiteinrichtungen wie Zoos und Seilbahnen. Bild: Matthias Becker, dpa (Symbolbild) 1 von 19 Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen hat das bayerische Kabinett neue Maßnahmen beschlossen, um der Pandemie Herr zu werden. Welche neuen Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archiv) Die Corona-Lage in Bayern spitzt sich aktuell jeden Tag weiter zu. Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen hat das bayerische Kabinett neue Maßnahmen beschlossen, um der Pandemie Herr zu werden. Welche neuen Corona-Regeln aktuell für Bayerns Bürger gelten. Bild: Matthias Balk, dpa (Archiv)

