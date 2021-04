Corona-Testempfehlung für Betriebe: Setzen die Unternehmen das um?

Eine Umfrage bei Westallgäuer Firmen zeigt, dass viele Arbeitgeber den Infektionsschutz ernst nehmen - auch im eigenen Interesse. Wie weit ihre Teststrategien gediehen sind.

08.04.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Wo fangen sich die Menschen das Coronavirus ein? Abgesehen von deutlich nachvollziehbaren Hotspots ist das nach wie vor eine nicht ganz geklärte Frage in der Pandemie. Ansteckung geschieht vermutlich oft im privaten Umfeld, zunehmend wird auch über die Infektionsgefahr am Arbeitsplatz diskutiert. Die Bundesregierung empfiehlt darum Unternehmen, ihre Beschäftigten regelmäßig auf eine Infektion zu testen. Eine Verpflichtung dazu will sie den Firmen bisher nicht zumuten. Wir haben in einigen Betrieben im Westallgäu nachgefragt, ob und wie häufig sie die Belegschaft testen.