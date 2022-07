In die Corona-Teststationen kommen vor allem Besucher in Kliniken und Heimen. Ob alle Zentren erhalten bleiben, ist unklar. Im Herbst könnte Nachfrage steigen.

08.07.2022 | Stand: 19:10 Uhr

Kostenlose, anlasslose Corona-Schnelltests sind vorbei. Wer sich testen lassen will, muss sich in den meisten Fällen mit drei Euro oder mehr an den Kosten beteiligen – und oft auch einen Bedarf für einen Test nachweisen. Viele Experten befürchten, dass Testzentren schließen, weil die Anzahl der Coronatestungen aufgrund der zusätzlichen Hürden weiter sinken. In der Region haben bereits Teststellen geschlossen. Ob sich der Aufwand auch weiterhin lohnt, können die Betreiber noch nicht absehen.

