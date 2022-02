Corona trifft im Landkreis Lindau verstärkt wieder Senioren

Die Corona-Lage im Landkreis Lindau beruhigt sich leicht, doch die Inzidenz liegt weiter auf einem hohen Niveau. Wann ist der neue Impfstoff Nuvaxoid verfügbar?

18.02.2022 | Stand: 16:58 Uhr

Corona trifft derzeit verstärkt wieder die Älteren im Landkreis Lindau. Vier Menschen sind in den vergangenen Tagen in Folge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Alle vier waren nach Angaben des Landratsamtes 80 Jahre oder älter. Drei Fälle hat die Behörde am Donnerstag vermeldet, den vierten am Freitag. Die Zahl der Corona-Toten ist auf 79 gestiegen (Stand: 18. Februar).

Generell nimmt der Anteil der Senioren an den Neuinfektionen wieder: 155 Menschen, die in der vergangenen Woche nachweislich positiv getestet worden sind, sind älter als 60 Jahre. Das sind mehr als zehn Prozent – eine leichte Steigerung im Vergleich zur Vorwoche.

Hingegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter die 1900er-Marke gesunken. Der Wert lag am Freitag bei 1891,9. Ein Grund zur Entwarnung ist das aus Sicht des Landratsamts aber nicht. „Das Infektionsgeschehen ist nach wie vor diffus und bewegt sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau“, schreibt die Behörde in ihrer wöchentlichen Beurteilung der Corona-Lage.

18 Corona-Patienten liegen im Krankenhaus

Betroffen sind derzeit zehn Schulen, vier Kindertagesstätten und sechs Pflegeeinrichtung. 18 Corona-Patienten werden aktuell in den beiden Krankenhäusern in Lindenberg und Lindau behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Laut DIVI-Intensivregister waren im Landkreis am Freitag acht von zwölf verfügbaren Intensivbetten belegt.

Das Impftempo stockt derweil weiter im Landkreis. In den beiden Impfzentren sowie in den Arztpraxen wurden in der vergangenen Woche nur rund 800 Personen geimpft. Die Zahl der Impfungen ist dadurch nur leicht auf 147.300 gestiegen. Rund 40.000 Menschen im Landkreis sind geboostert, etwa 130 haben ihre Viertimpfung erhalten.

Hoffen auf den Impfstoff Nuvaxoid

Lesen Sie auch

Aktuelle Corona-Lage Corona im Landkreis Lindau: Zahlen steigen, Impfungen stocken

Die Impfzentren in Lindenberg und Lindau bieten von Montag bis Samstag Impfungen an. Für die kommende Woche hat der Landkreis allerdings nur 200 Impfdosen bestellt, die Hälfte davon Kinderimpfstoff. Noch unklar ist, ab wann der neue Impfstoff Nuvaxoid angeliefert werden kann. Erst wenn das feststeht, werden Impftermine dafür online vergeben.

Die Corona-Lage im Landkreis Lindau (Stand: 18. Februar)

Fälle seit Beginn der Pandemie 14.478 (Vorwoche: 12.903)

14.478 (Vorwoche: 12.903) Quarantänefälle in dieser Woche keine Angabe möglich (Vorwoche: k.A.)

keine Angabe möglich (Vorwoche: k.A.) Sieben-Tage-Inzidenz 1891,9 (Freitag vor einer Woche: 1904,1)

Alle Corona-Fälle in den Kommunen (Stand: 18. Februar)