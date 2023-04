Vor Landtagswahlkampf: CSU im Westallgäu demonstriert Geschlossenheit

Bei der Kreisverbands-Mitgliederversammlung ist nach den Debatten um die Landtagskandidatur viel von Gemeinsamkeit die Rede. So sind die Wahlen ausgefallen.

19.04.2023 | Stand: 17:47 Uhr

Mit breiterer Führungsspitze, jüngeren Mitgliedern im Vorstand und nach außen hin sehr geschlossen – so geht die CSU im Westallgäu in den Landtagswahlkampf. Bei der Mitgliederversammlung des Kreisverbandes in Lindenberg wurde der Kreisvorsitzende Uli Pfanner mit 95 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

