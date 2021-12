Damwild im Westallgäu: Halter Benedikt Spieler über Fluch und Segen seiner besonderen Landwirtschaft

Benedikt Spieler, fasziniert von seinem Rudel, hält seit fast 30 Jahren Wild auf seinem Hof in Engenberg. Doch die Vermarktung erschwert ihm ein Problem.

14.12.2021 | Stand: 19:47 Uhr

Ein kurzer Pfiff, dann ruft Benedikt Spieler „Kommet!“. Besonders laut macht er sich nicht bemerkbar, aber sofort heben einige der Damtiere in gut 200 Meter Entfernung die Köpfe. „Hat niemand Hunger?“, sagt Spieler vor sich hin und schüttelt einen Eimer voller Kastanien. Als er die trockenen Früchte scheppernd in eine Wanne fallen lässt, blickt schon das halbe Rudel in seine Richtung. Neugierig – aber zögernd. Dann löst sich ein Hirsch aus der Gruppe. „Das Apfelmännle“, sagt Benedikt Spieler.

Dieser Hirsch ist eine Ausnahme, sonst trägt keines der Damtiere einen Namen, die Spieler seit fast 30 Jahren auf seinem Hof im Heimenkircher Ortsteil Engenberg hält. Der „Hirschhof Engenberg“ verkauft Wildfleisch an Privatkunden und Gastronomen.

Benedikt Spieler: "Ich habe eine Doppelrolle"

Benedikt Spieler kennt das Damwild gut. Täglich geht er zum fünf Hektar großen Gehege, um nachzusehen, ob alle Tiere gesund sind. Im Wohnzimmer liegt ein Fernglas bereit, mit dem er durchs große Fenster beobachtet, was im Rudel vor sich geht. Im Gegensatz zu gängigen Nutztieren wie Rinder und Schafe ist eine Bindung zum scheuen Wild kaum möglich und wenig sinnvoll. „Ich habe eine Doppelrolle“, erklärt Spieler. „Erst pflege ich die Tiere, und später schieße ich.“ Darum haben sie keine Namen.

Nur das „Apfelmännle“ mit seinem imposanten Geweih. Er ist der Mutigste im Rudel und wagt sich auch mal hin zu Benedikt Spieler, wenn der mit Heu, Kastanien und Mostäpfeln lockt. Äpfel frisst der Hirsch ihm aus der Hand – daher der Name.

Dass auf Spielers Flächen Damwild äst, hat unter anderem mit der Größe des Hofs zu tun. „Er ist winzig“, sagt Benedikt Spieler. Sieben Hektar Grünland, zwei Hektar Wald und zwei Hektar Pachtflächen bewirtschaftet er. 1976 hatte er das Gymnasium, den Wehrdienst und eine Ausbildung zum Industriekaufmann hinter sich und überlegte: „Wo gehe ich hin, wo nehme ich mir eine Wohnung?“ Im Alter von 22 Jahren übernahm er die Landwirtschaft. Damals lebten die Eltern und zwei ledige Tanten am Hof.

Die paar Kühe, die im Stall und auf der Weide standen, ernährten die Familie freilich nicht. Spieler arbeitete in seinem erlernten Beruf, mal im Büro, mal im Außendienst. „Und parallel habe ich geschaut, dass es daheim weitergeht.“ Die 1980er Jahre stellten für den jungen Bauer vieles in Frage.

Spieler suchte nach Alternativen zur Milchwirtschaft

Da waren einerseits Erschütterungen wie 1984 die Milchkontingentierung und 1986 die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, in deren Folge auch in deutscher Milch Radioaktivität festgestellt wurde. Zudem sah sich Spieler durch den Strukturwandel in der Milchviehwirtschaft zu enormen Investitionen gezwungen. „Darum habe ich Alternativen gesucht, wie man das bissle Höfle bewirtschaften kann – ohne Kühe und ohne zeitlich gebunden zu sein.“

Er las viel, besuchte ein Gehege der Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt im oberbayerischen Grub, nahm an einer Lehrfahrt des Wildhalterverbands teil. 1991 hat der heute 67-jährige Bauer die letzte Milch verkauft, 1992 verließen die letzten vier Schumpen den Hof. Anschließend stellte Spieler die Weichen neu: Er reichte einen Antrag zur Damwildhaltung ein, legte die Waffensachkundeprüfung ab und stellte die erste Hälfte des heute zweiteiligen Geheges auf. „Dann sind die ersten Hirschle gekommen“, sagt Spieler und erinnert sich an die Skepsis mancher Berufskollegen. Wer nicht mehr melkt, verpachtet seine Flächen, so sei die gängige Erwartung gewesen.

Heute zählt das Damwildrudel in Engenberg 40 Muttertiere und deren Nachkömmlinge. Vier Hirsche kümmern sich um die Fortpflanzung. Sie sind zwischen zwei und zehn Jahre alt. Nicht selten beobachtet Benedikt Spieler Kämpfe der Rivalen. „Wenn jeder der Damenwelt imponieren will, wird heftig gestritten.“ Das Rudel lebe „in einem komplett natürlichen Rhythmus“, sagt er. 1000 Quadratmeter stehen jedem Tier zur Verfügung. „Von der Erzeugung bis zur Entnahme haben sie freie Bewegung.“

Die natürlichen, von Hormonen und Gerüchen gesteuerten Abläufe im Leben der Damhirsche faszinieren Spieler. Mit bestimmten Ausdünstungen flößen Hirsche ihren Konkurrenten Respekt ein. Um die Weibchen in der Brunft zu locken, graben sie mit den Vorderläufen Kuhlen in den Boden und markieren diese mit stark riechenden Ausscheidungen. Die Weibchen verströmen durch Wedeln mit den kurzen Schwänzen ihre Düfte.

Bis es zur Paarung kommt, gibt es allerhand Werben, Locken und Sich-Zieren. „Der Akt selbst dauert dann nur kurz“, schildert Spieler, der das Schauspiel ungezählte Male verfolgt hat. Auch die Bindung von der Mutter zum Kalb baue sich durch den individuellen Geruch auf, den sie direkt nach der Geburt beim intensiven Ablecken aufnimmt.

Kopfhaltung verrät viel über die Tiere

Die Muttertiere und die Hirsche behält der Landwirt, bis ihr Gebiss abgekaut ist und sie nicht mehr gut beißen können. Das erkennt Spieler auch von ferne an Kopfhaltung und Kaubewegungen. 16 Jahre ist seine älteste Hirschkuh geworden. Jedes Jahr im Juni und Juli gebären die Hirschkühe, sie „setzen ihr Kalb“, so heißt es in der Fachsprache. Wenn Spieler, der 2003 auch die Jagdprüfung abgelegt hat, Fleisch für seine Kundschaft braucht, schießt er ein Jungtier im Alter von 14 bis 18 Monaten.

Zuvor muss er es gut beobachten und abwarten, bis es sich an einer geeigneten Stelle abseits des Rudels aufhält. Aus 40 bis 120 Metern Entfernung gibt Spieler den Schuss ab. Dann holt er das Tier zum Hof, lässt es ausbluten und bringt es zum Metzger, der es weiterverarbeitet.

Spieler hat mit dem Angebot an Metzgern zu kämpfen

Kundenwünsche prompt zu erfüllen, wird allerdings zunehmend schwierig, sagt Spieler. „Es gibt immer weniger Metzger in der Gegend, und die haben so viel zu tun, dass sie nicht jederzeit Damwild dazwischenschieben können.“ Alternativ zum Wildbret vom frisch geschossenen Tier erhalten Kunden bei Spieler darum auch tiefgefrorenes Fleisch. Die hohe Qualität seiner Ware sei schon durch die Haltung im weitläufigen Gehege und das gute Futter garantiert, ist er überzeugt. Das Damwild trinkt aus einer Naturquelle, frisst im Sommer Gras und Kräuter, im Winter das am Hof geerntete Heu. Dazu gibt es auch mal Getreideflocken, Kastanien, die Früchte einer Eiche im Gehege und Äpfel von den Streuobstbäumen.

Die Aussicht auf solcherlei Leckereien hat inzwischen ein gutes Dutzend Damtiere ihre Scheu vergessen lassen. Braunschwarze, hell- und rotbraune Hirschkühe sowie ein paar ältere Jungtiere nähern sich Benedikt Spieler. Ein fast schwarzer Hirsch mit prächtigen Schaufeln wartet, bis sich das „Apfelmännle“ zurückgezogen hat, und schnuppert dann am Kastanien-Kübel. Dabei fixieren sich die beiden stattlichen Hirsche aus tief dunklen Augen – misstrauisch und kampfbereit.