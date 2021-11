Das Ansteckungsrisiko ist im ganzen Landkreis Lindau hoch

Das Landratsamt rät zur Vorsicht und fährt Impfkapazitäten hoch. Welche Entscheidungen der Landrat kritisiert - und wann eine Auffrischung nötig ist.

19.11.2021 | Stand: 17:49 Uhr

451 neue Corona-Infektionen sind im Landkreis Lindau innerhalb der vergangenen Woche registriert worden. Im Zusammenhang mit dem Virus ist in diesem Zeitraum ein Mensch gestorben. Das gibt das Landratsamt Lindau bekannt. Elf an Corona erkrankte Menschen liegen derzeit im Krankenhaus, drei davon auf einer Intensivstation. „Das Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren, ist derzeit sehr hoch“, warnt die Behörde. Sie rät den Bürgerinnen und Bürgern, Kontakte zu vermeiden, und fährt die Kapazitäten der Impfzentren in Lindau und Lindenberg hoch. Landrat Elmar Stegmann, der immer wieder zur Vorsicht und zur Impfung aufruft, äußert zugleich deutliche Kritik an politischen Entscheidungen auf höherer Ebene.