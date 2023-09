Das bietet der Kunsthandwerkermarkt in Weiler-Simmerberg

Zum 34. Mal findet am Sonntag der Kunsthandwerkermarkt in Weiler-Simmerberg statt. Was geboten ist und wie die Marktgemeinde die Anbieter auswählt.

Zum 34. Mal findet am Sonntag, 10. September, der Kunsthandwerkermarkt in Weiler statt. Doch was hat sich im Vergleich zu den Vorjahren getan, was und wer ist dieses Jahr neu?

Patrick Walzer, Ordnungsamtsleiter von Weiler, organisiert den Markt. Auch wenn man die Nachwirkungen von Corona laut Walzer „schon deutlich spürt, haben wir dieses Jahr wieder 45 Händler, die ihre Produkte und Werke anbieten.“ Trotzdem bedauert der Sachgebietsleiter auch: „Man merkt schon, dass seit Corona einige Stammhandwerker aufgehört haben und leider nicht mehr kommen.“ Trotzdem können sich die Besucher wieder auf eine „abwechslungsreiche Veranstaltung mit spannenden Ständen und Händlern“ freuen.

Wo die Verkäufer herkommen

Der Großteil der Verkäufer kommt aus Vorarlberg und Baden-Würtemberg. Die längste Anreise mit mehr als 600 Kilometern hat aber ein Händler aus Wien. Dass der Markt auch heuer wieder viele Besucher anziehen wird, daran zweifelt der Organisator nicht. „Die meisten Aussteller bringen ihre Stammkundschaft gleich mit und auch sonst ist der Markt im Allgäu sehr beliebt“, erzählt Walzer.

Die 45 Händler haben sich bei ihm per Portfolio mit Bildern der Stände und Produkte beworben. Das sei der Standardprozess, „damit wir auch überprüfen können, dass die Produkte wirklich selbst gemacht sind.“ Bei zu vielen Bewerbungen musste Walzer in den vergangenen Jahren auch Absagen erteilen. „Da schau’ ich dann darauf, dass es möglichst viele verschiedene Genres gibt und dass für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt ist,“ erklärt Walzer das Auswahlverfahren. „Wenn wir dann beispielsweise zu viele Seifenhändler haben, nehmen die sich gegenseitig die Kunden weg und der finanzielle Aufwand lohnt sich dann einfach nicht.“ Außerdem achte er darauf, dass es jedes Jahr verschiedene Angebote gebe und nicht immer die gleichen Händler da seien.

Was die Anbieter dann vor Ort machen, darauf nimmt er keinen Einfluss. „Sie sind frei in ihrer Gestaltung. Einige produzieren dann auch, was für die Zuschauer oft spannend ist“, berichtet er.

Neu ist dieses Jahr der Stand der Postbrauerei, die ihren neuen Sprudel bewirbt. „Das haben sie das letzte Mal vor fünf Jahren gemacht“, freut sich der Organisator. Was dagegen schon fast traditionell gleich bleibt, ist die Bewirtung durch die örtlichen Vereine. „Das BRK kümmert sich um das Mittagessen, das Jugendrotkreuz macht Waffeln, die Landfrauen sorgen für Kaffee und Kuchen auf dem Kirchplatz und unsere Metzgerei Kilger macht traditionell die Marktwürste“, zählt Walzer auf. Am Nachmittag sorgen die Holzschuhmusikanten für den musikalischen Rahmen.