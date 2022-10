Das Birkhuhn hat in der Nagelfluhkette sein Zuhause gefunden

Die Bergkette bietet für anspruchsvolle Tierarten optimale Lebensbedingungen. Wieso die Bioviversität dort so groß ist.

29.10.2022 | Stand: 11:38 Uhr

Die große Artenvielfalt im Naturpark Nagelfluhkette begeistert nicht nur Biologen und Naturschützer, sondern auch die Menschen, die die Bergkette wandernd erleben. Die hohe Biodiversität, so der Fachbegriff, hat mehrere Ursachen. Eine wichtige Rolle spielt der große Höhenunterschied zwischen Tälern und Berggipfeln, denn viele Tier- und Pflanzenarten sind an ganz bestimmte Höhenstufen angepasst.

Auch die geologische Vielfalt im Gebiet unterstützt den Artenreichtum. Viele Pflanzenarten können nur auf Kalk- beziehungsweise Silikatgestein wachsen – im Naturpark kommt beides vor. Eine Rolle spielt zudem die extensive Alpwirtschaft. Dank ihrer sind im Laufe der Jahrhunderte neue, zum Teil sehr artenreiche Lebensräume entstanden. Auf einer Alpweide im Gunzesrieder Tal etwa wurden 290 Pflanzenarten kartiert. Im Naturparkgebiet konnte sich aus diesen Gründen auf relativ kleiner Fläche eine große Zahl unterschiedlicher Lebensräume ausbilden.

Artenreiche Alpweiden gibt es in der Nagelfluhkette. Bild: Thomas Gretler

Die Nagelfluhkette bietet Bergwälder, Alpflächen, Moore und Bäche

Und so erinnert die Landschaft beim Blick von einem der Gipfel an ein Mosaik: Bergwälder grenzen an Alpflächen, Moore an Feuchtwiesen, Schluchtwälder an Bäche. Grenzlinien zwischen den Lebensräumen sind etwa Waldränder zwischen gerodeten Alpflächen und Bergwäldern. Gerade diese Grenzlinien sind oft besonders artenreich, beherbergen sie doch Arten aus beiden Lebensräumen. Von der Vernetzung der kleinräumig angeordneten Lebensräume profitieren sehr anspruchsvolle Arten wie das Birkhuhn, das den Übergangsbereich vom Bergwald ins offene Gelände bewohnt.

Im Laufe eines Jahres benötigt es zum Überleben verschiedenste Kleinlebensräume. Die Balz findet auf offenen, strauchfreien Flächen statt, die Schlafplätze liegen auf Bäumen, die Nistplätze der Hennen hingegen gut versteckt in der dichten Bodenvegetation

