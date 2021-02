Hinter der Zukunft des Bades stehen Fragezeichen. Für den geplanten Umbau fehlt das Geld und das jährliche Defizit ist groß. Wen der Bürgermeister um Hilfe bittet.

17.02.2021 | Stand: 18:09 Uhr

Es war eine frohe Kunde: Vor einem Jahr konnte Bürgermeister Stephan Höß einen Förderbescheid in Höhe von 436.000 Euro für den Umbau des Freibades in ein Naturbad in Empfang nehmen. Zwar stand schon damals aufgrund der eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen ein Fragezeichen hinter dem Projekt. Doch ein Jahr später ist klar: 2021 wird zum „Schicksalsjahr“ für das 1977/78 gebaute Freibad.