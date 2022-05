Das gibt es nur alle paar Jahre: FV Weiler spielt im Heimspiel nur 0:0

Der FV Weiler kann in der Fußball-Landesliga sein Chancenplus gegen Mengen nicht nutzen. Der Trainer ist dennoch zufrieden. Ein Platzverweis tut richtig weh.

Ein 0:0 gehört im Fußball eigentlich zu den regelmäßig auftretenden Ergebnissen. Beim FV Rot-Weiß Weiler ist es eine allerdings echte Rarität: Das 0:0 am Samstag gegen den FC Mengen war das erste komplett torlose Heimspiel des Landesligisten seit November 2011 – damals gegen den SV Baltringen. Und seitdem hatte es in der Liga auch nur ein einziges weiteres 0:0 gegeben: im November 2018 in Straßberg.

Dass die 200 Zuschauer im Raiffeisenbank-Stadion im Nachholspiel der Landesliga-Aufstiegsrunde in den seltenen Genuss einer Nullnummer kamen, lag vor allem an zwei Dingen: Die Abwehr, links hinten wieder mit Andreas Hehle, der laut Trainer Jürgen Kopfsguter „gerade seinen dritten, vierten Frühling“ erlebt, machte einen richtig guten Job und ließ den Tabellenvierten mit Torjäger Alexander Klotz kaum zur Entfaltung kommen.

FV Rot-Weiß Weiler schießt zu wenig Tore in der Aufstiegsrunde

Auf der anderen Seite schafften es die Rot-Weißen aber auch nicht, in sehr intensiven 90 Minuten ihr deutliches Chancenplus in Zählbares umzuwandeln. „Wir haben alles richtig gemacht – bis auf den Torabschluss“, sagt Kopfsguter, dessen Elf in den bisher sechs Spielen der Aufstiegsrunde insgesamt erst drei Tore erzielt hat. „Die, die vorne drin spielen, hauen sich voll rein“, betonte Kopfsguter – aber es seien eben keine gelernten Stürmer.

Nach dem kurzfristigen Ausfall von Andreas Reichart, der sich am Freitagabend im Abschlusstraining verletzt hatte, spielte diesmal Michael Riedesser an der Seite von Niclas Brugger in vorderster Front. Der Defensivspezialist kam somit in dieser Saison in allen vier Mannschaftsteilen zum Einsatz – zuvor bereits in der Abwehr, im Mittelfeld und einmal sogar als Aushilfstorhüter.

Nächste Woche muss Riedesser allerdings aussetzen: Kurz vor dem Abpfiff sah er für ein Foulspiel im Mittelfeld die Gelb-Rote Karte (85.). „Eine sehr harte Entscheidung“, befand Kopfsguter, der seinen Allrounder zu diesem Zeitpunkt auf die Sechs zurückgezogen hatte. Zumal Riedessers gelbe Karte (74.) bis dato die einzige Verwarnung auf Seiten der Hausherren war.

FV Weiler holt Punkt in der Landesliga Württemberg

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft, die nach vier Niederlagen in Folge zumindest mal wieder einen Zähler holen konnte, war der Trainer unterm Strich zufrieden: „Die Mannschaft hat nahtlos an die gute Leistung aus dem Biberach-Spiel angeknüpft. Es war ein richtig gutes 0:0 und ein verdienter Punkt. Wir hatten mehr klare Torchancen als der Gegner. Es gibt nichts zu kritisieren – außer, dass wir das Tor nicht gemacht haben.“

Der FVW bleibt Tabellenachter und hat am am nächsten Spieltag gleich wieder ein Heimspiel gegen Nusplingen (Samstag, 28. Mai, 15.30 Uhr).

Landesliga Württemberg: FV Rot-Weiß Weiler – FC Mengen 0:0 (0:0)

FVW Lasse Fink – Christmann, Hartmann, Raimond Hehle, Andreas Hehle – Ilzhöfer, Pirmin Fink, Karg, Schramm (63. Jork) – Riedesser, Brugger (78. Snelinski)

Lasse Fink – Christmann, Hartmann, Raimond Hehle, Andreas Hehle – Ilzhöfer, Pirmin Fink, Karg, Schramm (63. Jork) – Riedesser, Brugger (78. Snelinski) Gelb-rote Karte Michael Riedesser (FVW) wegen Foulspiels (85.)

Michael Riedesser (FVW) wegen Foulspiels (85.) Zuschauer 200

