Das Handy führt durchs Hutmuseum

Auszeichnung 5000-Euro-Preis für eine gute Idee: Whatsapp schickt Gäste auf digitale Schnitzeljagd

16.08.2022 | Stand: 09:52 Uhr

Wie lockt man junge Leute ins Museum? Wie erreicht man moderne Menschen, die vielleicht für einen kurzen Eindruck offen sind, sich aber nicht gleich auf einen stundenlangen Besuch einlassen wollen? Das Deutsche Hutmuseum in Lindenberg hat sich dazu Gedanken gemacht – und die populäre Kommunikationsplattform Whatsapp als ideales Werkzeug entdeckt. Mit der Idee, Gäste per Whatsapp auf eine Schnuppertour durchs Museum zu schicken, hat das Hutmuseum jetzt einen Preis gewonnen: Die Bayerische Sparkassenstiftung verleiht ihm einen Preis zum Thema „Vermittlung im Museum“. Die 5000 Euro Preisgeld sollen helfen, die Idee bald Wirklichkeit werden zu lassen.

Museumsleiterin Schreiber beobachtet immer wieder, dass Gäste vor der Kulturfabrik stehen und gar nicht recht wissen, was sie drinnen erwartet. Ihnen wollte sie einen leichten Zugang anbieten – „ein Speed-Date“ mit dem Museum. „Was geht kurz, knackig und macht Spaß“, fragte sie sich – und erinnerte sie sich an das alte Spiel Schnitzeljagd, das Rätsel, Spannung und Knobelei verbindet. Dafür das Smartphone als Werkzeug zu nutzen, war naheliegend. „Whatsapp ist in alle unsere Hosentaschen gewandert, es ist eine ganz alltägliche Kommunikationsplattform – generationenübergreifend“, stellt Schreiber fest.

Gemeinsam mit Museumspädagogin Britta De Jahns–Kathan hat sich Angelika Schreiber die digitale Schnitzeljagd ausgedacht. Auf dieser Schnuppertour sollen Besucher nicht mit umfangreichen Erklärtexten konfrontiert werden, sondern mit einzelnen Objekten und Inhalten in Dialog treten – über Whatsapp. Wer das Museum besucht, speichert den angebotenen Hutmuseums-Kontakt, der sogleich als munterer Chatpartner in Aktion tritt. Er schickt Text-, Bild- und Hörnachrichten, stellt Rätsel und Aufgaben. Um sie zu lösen, müssen sich die Teilnehmer konkret mit den Exponaten befassen und mit Textnachrichten und Fotos antworten. Dann geht es weiter zur nächsten Station. Auf diese Weise lotst der Museums-Chatpartner die Gäste durch das ganze Haus. Wenn sie an einer Frage hängen, können sie auch mal Zusatztipps zur Lösung abrufen.

Beim Chat mit dem Museum erfahren die Besucher einiges und kriegen womöglich sogar Lust auf weitere Besuche, glaubt Angelika Schreiber. „Vielleicht verliebt sich ja der eine oder andere bei diesem Speed-Date: in ein Objekt oder in das ganze Haus.“

Ab August wird die preisgekrönte Idee umgesetzt und die Whatsapp-Tour entwickelt. Die Kosten dafür bewegen sich in Höhe des Preisgelds. Das Deutsche Hutmuseum wird übrigens nicht zum ersten Mal ausgezeichnet: Schon ein Jahr nach der Eröffnung 2014 erhielt es den Bayerischen Museumspreis (20 000 Euro), und 2018 machte das Heimatministerium den Hanfspalter als einen von „100 Heimatschätzen“, im Hutmuseum aus. Dafür gab es 1000 Euro.

