Im früheren Zollhaus von Oberreute lebte einst die Familie Jagg. Sie war berühmt für ihre Gastfreundschaft. Ein bitteres Schicksal hatte sie hierher verschlagen.

15.05.2021 | Stand: 17:35 Uhr

Dies ist die Geschichte eines besonderen Hauses an einem besonderen Ort. Außergewöhnlich waren vor allem die Menschen, die dieses Haus an der deutsch-österreichischen Grenze in früheren Jahrzehnten bewohnten – und mit ungezählten Gästen füllten. Die österreichische Familie Jagg, die selbst unter Krieg und Nazi-Terror zu leiden hatte, öffnete hier Herz und Tür: für Freunde und Fremde, Erholung- und Schutzsuchende, Österreicher, Europäer und Menschen von anderen Kontinenten.