Das Hutmuseum wird für Besucher teurer

Kultur Die Stadt erhöht den Eintritt um einen Euro. Das Angebot ist es wert, sagen alle Räte

16.08.2022 | Stand: 09:52 Uhr

Der Eintritt ins Deutsche Hutmuseum wird für die meisten Besucher um einen Euro teurer. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. „Die Erhöhung ist gerechtfertigt“, sagte CSU-Fraktionssprecher Ludwig Gehring.

Das Hutmuseum ist im Jahr 2014 eröffnet worden. Seitdem bezahlen Besucher sechs Euro Eintritt. Jetzt erhöht die Stadt erstmals den Preis. Erwachsene zahlen künftig sieben Euro, Familien 14 Euro. Der ermäßigte Eintritt – in den Genuss kommen fast 75 Prozent der Besucher – kostet künftig 5,50 Euro. Gleich bleibt der Preis für Kinder in Höhe von zwei Euro. Andere Kommunen in der Region haben bereits in den vergangenen Jahren die Eintrittspreise für Museen erhöht. Nach einer Erhebung der Stadtverwaltung können vor allem Einrichtungen mit weniger als 10 000 Besuchern im Jahr bei freiem oder geringem Eintritt bis 3,50 Euro besucht werden. Das Hutmusem aber gehört zu den 16 Prozent der Museen in Deutschland, die mehr als 25 000 Besucher erreichen. „Je größer ein Museum und je mehr Besucher, umso höher der Eintritt“, so die Verwaltung.

Die Räte hießen die Erhöhung für gut. Der Preis sei angesichts „der hohen Qualität und des Aufwands gerechtfertigt“, sagte beispielsweise Florian Weber, Sprecher der Freien Wähler. Lindenberg könne nach wie vor stolz sein auf das Museum, argumentierte SPD-Fraltionssprecher Helmut Wiedemann. „Es sticht in Bayern heraus.“ Das sehen offenbar auch viele Besucher so. Fast alle seien nach einem Gang durch das Museum begeistert, erklärte Bürgermeister Eric Ballerstedt. Keine Auswirkungen hat im Übrigen die Eröffnung des Center-Parc in Leutkirch auf das Museum. Die Zahl der Besucher, die von dorther kommen, bewege sich im Promillebereich“, so Museumsleiterin Angelika Schreiber.(pem)