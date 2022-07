Das kleine Gestratz feiert ihren Mittelpunkt: die Argenhalle

Die kleinste Gemeinde im Landkreis hat die Halle einst ohne Zuschüsse bebaut. Die Bürgermeister sind bis heute rund um die Halle im Einsatz.

01.07.2022 | Stand: 06:10 Uhr

Die Heimatzeitung vermeldete es am 1. April 1969: Die Pläne für eine Veranstaltungshalle in Gestratz seien schon gefertigt. Das war aber ein April-Scherz. Niemand konnte sich so recht vorstellen, dass die kleinste Landkreisgemeinde mit ihren nur gut 1000 Einwohnern tatsächlich den Bau einer Halle stemmen könnte. Doch schon im April 1971 folgte dann tatsächlich der Beschluss zum Hallenbau im Gemeinderat, im November des gleichen Jahres der Spatenstich und gerade einmal acht Monate später – im Juli vor 50 Jahren – die Einweihung. Dieses Jubiläum feiern die Gestratzer ab heute mit einem dreitägigen Fest.

Menschen von Gestratz helfen mit Spenden und Arbeitseinsatz

So manche Besonderheit hat die Argenhalle zu bieten. Die kurze Bauzeit gehört zweifellos dazu – und auch die Tatsache, dass das Gebäude seinerzeit ohne staatliche Zuschüsse errichtet wurde. Die Baukosten von 800.000 D-Mark brachte die Gemeinde selbst auf – unterstützt von Spendern und zahlreichen Bürgern, die sich mit Eigenleistungen engagierten. Die Argenhalle weckte im Landkreis Interesse – und darüber hinaus. Sogar ein Fernsehteam aus München reiste an, um zu dokumentieren, was die kleine Gemeinde realisiert hatte. Im weiten Umkreis war das als Mehrzweckhalle konzipierte Gebäude eine Besonderheit – die meisten Hallen in der Umgebung wurden erst in den darauf folgenden Jahren errichtet. Der Kreistag tagte in der Halle. Im Herbst 1972 war dort auch die Vereidigung des damals neu ins Amt gewählten Landrates Klaus Henninger.

Die Bürgermeister von Gestratz sind Wirt und Chef in der Halle

Vor allem zwei Bürgermeister haben die Argenhalle seither mitgeprägt. Josef Kimpfler, bei der Einweihung am 2. Juli 1972 selbst gerade den zweiten Tag im Amt, machte die Halle zum Treffpunkt nicht nur der Generationen und Vereine, sondern auch bei zahlreichen Veranstaltungen. Die Tradition setzte sein Nachfolger Johannes Buhmann fort. Während seiner Amtszeit war sogar der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer in der Halle zu Gast. Für Buhmann war die Halle stets „der Mittelpunkt für Jung und Alt“. Den aktuellen Bürgermeister Engelbert Fink als neuen „Hallen-Chef“ hat indes die Corona-Pandemie ausgebremst. In den zurückliegenden zwei Jahren gab es nur wenige Veranstaltungen. Umso mehr freut sich Fink, dass sich das Jubiläum nun ohne Einschränkungen feiern lässt.

Über 2500 Veranstaltungen haben in den 50 Jahren in der Halle stattgefunden: Heimatabende, Geburtstage, Hochzeiten und Theaterstücke hat die Halle gesehen, aber auch Konzerte, Schulabschlussfeiern und Versammlungen. Manche Ehe habe hier ihren Anfang genommen, weiß der heutige Bürgermeister. Die Tanzbälle und Faschingsveranstaltungen lockten stets viele junge Besucher, die dann hier „anbandelten“. Hinzu komme die regelmäßige Nutzung für Musikproben und Sport. Schule und Kindergarten nutzen die Halle ebenso wie der Turn- und Sportverein, der sich – auch in Folge des Hallenbaus – 1975 gründete.

Bei der Sanierung der Argenhalle Gestratz hilft die Dorferneuerung

2003 und 2004 wurde die Argenhalle für rund 61.000 Euro mit Mitteln aus der Dorferneuerung saniert. Und aktuell laufen die Arbeiten an einem barrierefreien Zugang. 50.000 Euro investiert die Gemeinde hierfür – und setzt dafür auch das Geld ein, das sie im Rahmen des Dorfwettbewerbes „Unser Dorf soll schöner werden“ gewonnen hat. Weitere 20.000 Euro sind vor kurzem in die Erneuerung der Thekenanlage geflossen.

So feiern die Menschen in Gestratz ihre Halle:

Am Freitag, 1. Juli, findet ab 20 Uhr eine „72er Partynacht“ mit der Gruppe „Allgäu Feager“ statt.

Der Samstag ist „Generationentag“. Hier sollen sich ab 13 Uhr Jung und Alt treffen. Die Jugendkapelle Argental spielt, die Trachtenjugend tritt auf, die Feuerwehr zeigt eine Schauübung und es gibt Kaffee und Kuchen.

Am Sonntag erfolgt um 9.45 Uhr die Aufstellung der Vereine zum Kirchgang, ab 10 Uhr ein Festgottesdienst und anschließend ein Frühschoppen in der Argenhalle mit einem Festakt, den die Musikkapelle umrahmt.

