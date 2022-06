Die Gemeinde Sigmarszell hat wohl einen Standort für das neue Feuerwehrhaus in Niederstaufen gefunden. Die Feuerwehr wartet seit Jahren auf den Neubau.

11.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Neuigkeiten hat Bürgermeister Jörg Agthe in der Sigmarszeller Bürgerversammlung zum langersehnten Neubau eines Feuerwehrhauses für Niederstaufen bekannt gegeben. Es könne voraussichtlich am südlichen Ortsrand hinter dem Pfarrhof gebaut werden. „Wir sind in Gesprächen mit der Kirche“, sagte Agthe. Es zeichne sich eine „sehr kooperative Lösung“ ab.

