Das passiert in Lindenberg mit dem Gleisen hinterm Jugendhaus

Unbekannte Randalierer haben mit dem Schotter immer wieder Fenster eingeworfen. Jetzt reagiert die Stadt Lindenberg. Es bleibt nicht nur bei einer Maßnahme.

18.07.2021 | Stand: 12:03 Uhr

Die Stadt wird aus dem Gleisbett hinter dem Jugendhaus die Schottersteine entfernen und durch deutlich kleineren Kies beziehungsweise Splitt ersetzen. Das hat der Lindenberger Bauausschuss gegen die Stimme von Martin Einsle beschlossen. Hintergrund: Vandalen haben in der Vergangenheit mit den Steinen immer wieder die Fenster des Jugendzentrums eingeworfen.

Über eine Lösung dieses Problems hat der Bauausschuss intensiv diskutiert. Zur Debatte stand unter anderem auch, das Gleisbett eben aufzufüllen und zu pflastern – oder es mit einem Vlies abzudecken und zu asphaltieren. Martin Einsle hatte eine Blühwiese vorgeschlagen.

Der geplante Eisenbahnwaggon kam nie in Lindenberg an

2009 hatte der Stadtrat beschlossen, einen Güterwaggon zu kaufen und auf das Gleisstück zu setzen, um an den alten Lindenberger Bahnhof zu erinnern. Dafür war bei der Gestaltung des Stadtparks auch extra ein Gleisstück vorgesehen worden. Allerdings: Auch wegen des teuren Transports kam der Eisenbahnwaggon nie nach Lindenberg – und wird es wohl auch nie tun. Deshalb stand nun die Frage im Raum, was mit den Schienen passieren soll.

„Es ist ein Ensemble, das zusammengehört“, hob Josef Kraft hervor. Auch Helmut Wiedemann mahnte dazu, die Erinnerung an die alte Eisenbahn sichtbar zu lassen. Letztlich entschied sich das Gremium für die von Helmut Strahl vorgeschlagene Lösung, lediglich die potenziellen Wurfgeschosse zu entfernen und ansonsten alles so zu belassen wie es ist.

Jugenhaus Lindenberg bekommt einen Zaun

Dafür wird sich an anderer Stelle beim Jugendhaus was tun. Der Bauausschuss hat der Errichtung eines fünf bis sechs Meter hohen Ballfangzauns im Bereich des Basketballplatzes zugestimmt, der verhindern soll, dass Bälle in den Stadtpark fliegen.

Zudem wünschen sich die Verantwortlichen eine zwei Meter hohe Umzäunung auf der Parkseite. Der Gitterzaun soll einerseits Vandalen abhalten, andererseits klar abgrenzen, welcher Bereich zum Jugendhaus gehört. Damit würden sich die Verantwortlichen leichter tun, das Hausrecht auszusprechen und Hausverbote zu erteilen. Welcher Bereich genau eingezäunt werden soll, will die Stadt noch klären. Im Haushalt stehen 20.000 Euro für beide Maßnahmen bereit.