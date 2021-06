Seit 30 Jahren ist das „Poseidon“ ein fester Bestandteil der Gastronomie in Lindenberg. Warum das griechische Restaurant so viele Stammgäste hat und was die Familie plant.

21.06.2021 | Stand: 09:40 Uhr

In der Gastronomie herrscht oft ein Kommen und Gehen. Das gilt nicht für das Poseidon im Westallgäu. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist das griechische Restaurant Teil der Lindenberger Gastroszene. Nach dem Lockdown ist das Lokal runderneuert. Und: Petros Sideris betreibt es allein mit seiner Familie.