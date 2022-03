Das Westallgäu hilft: 20 Tonnen an Hilfsgütern für Ukraine gesammelt

Busunternehmer Klaus Burkhard ist wieder auf dem Weg an die ukrainische Grenze - mit vielen Hilfsgütern. Was sein Engagement mit seiner Familiengeschichte zu tun hat.

09.03.2022 | Stand: 05:54 Uhr

20 Tonnen an Lebensmitteln, Decken, Schlafsäcken, Babynahrung, Windeln und Taschenlampen stehen derzeit im Lager des Lindenberger Busunternehmers Klaus Burkhard. „Und alle fünf Minuten fährt ein Auto auf den Hof und bringt noch etwas“, berichtet er. Völlig überwältigt ist er von der großen Hilfsbereitschaft der Westallgäuer. Dass aus seinem Aufruf vor rund einer Woche, ihm ein paar Spenden für die Geflüchteten vor Ort zu bringen, eine so große Aktion wird, hätte er nicht gedacht. „Ich wollte nicht leer fahren, daher habe ich nach Spenden gefragt.“

Klaus Burkhard ist am Dienstagabend Richtung ukrainische Grenze aufgebrochen

Vergangene Woche ist Klaus Burkhard gemeinsam mit Axel Baumann und Thomas Kappler an die ukrainische Grenze gefahren und hat Geflüchtete nach Deutschland gebracht (wir berichteten). Dienstagabend ist erneut ein Burkhard-Reisebus Richtung Grenze aufgebrochen. Mit dabei sind dieses Mal auch zwei Dolmetscherinnen. Jeden Sitz im Reisebus hat er belegt, zusätzlich hat er noch einen Lkw organisiert, der ebenfalls Pakete mitnimmt. Rund fünf Tonnen an Hilfsgütern wird er auf dieser Fahrt unterbringen.

Axel Baumann, Klaus Burkhard und Thomas Kappler vor ihrer ersten Fahrt an die Grenze. Bild: Anna Feßler (Archiv)

Auf dem Rückweg will Burkhard 50 Frauen und Kinder mitnehmen. „Zunächst bringen wir sie nach Heimenkirch, dort sind dann auch eine Kinderärztin, Dolmetscher und das Rote Kreuz“, sagt Burkhard. Wohnraum für die ukrainischen Flüchtlinge sei bereits organisiert. Dass er sich in diesem Maß für die Geflüchteten engagiert, hängt auch mit seiner Mutter und ihrer Geschichte zusammen. Die heute 85-Jährige kam als Sechsjähriges Mädchen mit zwei Schwestern am Bahnhof in Röthenbach an – nachdem sie aus Schlesien vertrieben worden waren. „Meine Mutter kann sich immer noch an alle Details ihrer Flucht erinnern.“

Klaus Burkhard: Ich habe Freunde auf der ganzen Welt

Dass er gut vernetzt ist, hilft Burkhard nun bei seinem Engagement. „Ich habe überall auf der Welt Freunde, ob auf Sri Lanka, Ungarn oder Italien.“ Das liege natürlich an seinem Job als Reiseunternehmer, aber nicht nur: „Ich bin ein sehr offener Mensch.“ Vor Ort ist Burkhard mit Helfern und Dolmetschern in Kontakt. So muss etwa das Ausladen der Hilfsgüter organisiert werden.

Busunternehmen Burkhard sammelt weiter Spenden

Auch wenn Bus und Laster am Dienstagabend in Richtung ukrainische Grenze abgefahren sind, wird Burkhard weiter Sachspenden für Flüchtlinge sammeln. Er will sie am Freitag an den Flughafen Memmingen fahren. Von dort wird sie ein Flugzeug von Wizz-Air nach Rumänien fliegen, kündigt Burkhard an. Das EU-Mitglied grenzt an den Südwesten der Ukraine. Vor Ort werden die Hilfsgüter dann an geflüchtete Menschen verteilt. Gesammelt werden Decken, Isomatten, Schlafsäcke und haltbare Lebensmittel, beispielsweise Konserven, aber keine Kleidung. Die Waren können bis Freitag handlich verpackt bei dem Unternehmen abgegeben werden. Die Pakete sollten gut zu tragen sein. „Wir müssen sie von Hand verladen“ (Burkhard).

