Das Westallgäu hilft der Ukraine: Wie die Spenden vor Ort ankommen

24.12.2022 | Stand: 05:14 Uhr

Der neueste Hilfstransport wog 1000 Kilogramm. Lebensmittel und Kleidung, vor allem warme Sachen und Winterschuhe für Kinder. Aber auch Autobatterien, Taschenlampen und Motorsägen hatte Klaus Burkhard an Bord.

Der Busunternehmer aus Lindenberg war kurz vor Weihnachten wieder an der polnisch-ukrainischen Grenze, um Hilfsgüter und Sachspenden aus dem Westallgäu in die Krisenregion zu bringen. Seit Kriegsbeginn fährt er regelmäßig in Richtung Ukraine, hat ein großes Netzwerk aufgebaut und viele Partner vor Ort, die bei der Weiterverteilung helfen.

Diesmal ging die Hilfslieferung an ein Internat und Waisenhaus im Norden des Landes, in dem 70 Kinder und Jugendliche leben. Aber auch an ein Krankenhaus bei Saporischschja sowie an ein Zentrallager und Privatpersonen.

Klaus Burkhard arbeitet mit dem Verein "Freunde statt Fremde" zusammen

Eigentlich hatte er befürchtet, dass die Unterstützung und die Spendenbereitschaft im Westallgäu langsam nachlasse – angesichts von Inflation und explodierenden Energiepreisen. Aber das sei nicht der Fall. Die Hilfsbereitschaft bei heimischen Unternehmen und Privatleuten sei weiterhin groß.

Von einer Frau habe er zum Beispiel eine Einzelspende in Höhe von 3800 Euro erhalten. „Das hat mich weiter angespornt. Solange die Leute helfen wollen, werde ich weitermachen“, kündigt Burkhard an. Für solche Spenden hat er den Verein „Freunde statt Fremde“ als Kooperationspartner gewinnen können – denn der verfügt bereits über ein Spendenkonto und kann auch Quittungen ausstellen. „Man muss das Rad ja nicht neu erfinden“, sagt er ganz pragmatisch.

Und er plant schon die nächste Lieferung. In der Ukraine wird das Weihnachtsfest erst am 6. Januar gefeiert – und dafür Burkhard gerne „Weihnachtspäckchen“ in Größe eines Schuhkartons dorthin bringen.

