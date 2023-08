DAV-Kletterturm in Wangen ist jetzt eröffnet

Er ragt 15 Meter in die Höhe und bietet 56 Kletterrouten. Die Anlage ist für jedermann per Kassenautomat zugänglich. Infos zum DAV-Kletterturm in Wangen.

20.08.2023 | Stand: 10:00 Uhr

15 Meter über dem Erdboden: So hoch hinaus geht es – entsprechende Kletterfähigkeiten vorausgesetzt – auf dem neuen Kletterturm des DAV Wangen. Die Sektion des Deutschen Alpenvereins hat ihr Outdoor-Kletter- und Vereinszentrum am Südring eröffnet. Trotz allgemeiner Preissteigerungen geht der Verein davon aus, die veranschlagten 600.000 Euro nur gering zu überziehen.

