Debatte in Lindenberg: Soll die Sedanstraße umbenannt werden?

Ein Bürger schlägt der Stadt vor, den Namen der Sedanstraße zu ändern. Aber bringt das was? Unser Autor Peter Mittermeier findet: Erinnern ist besser als Umbennen.

26.05.2021 | Stand: 12:02 Uhr

Das Thema taucht immer wieder mal auf, aktuell in der Bürgerfragestunde des Stadtrates. Soll Lindenberg die Sedanstraße umbenennen, möglicherweise in Vallauris-Straße, benannt nach der Partnerstadt in Frankreich?

Ihren heutigen Namen trägt die wichtige Zufahrt aus Richtung Wangen seit 1911. Historisch unbefleckt ist er nicht: Der Ort in den Ardennen stand lange für das Gegeneinander von Deutschen und Franzosen. Hier haben Anfang September 1870 deutsche Truppen Kaiser Napoleon III. gefangen genommen. Die Schlacht war quasi der blutige Grundstein für das Kaiserreich. Deutsche haben den Tag des Sieges lange gefeiert – als Triumph über und Demütigung des verhassten Nachbarn.

Gefeiert wird der Tag seit 1919 nicht mehr. Sedanstraßen und -plätze gibt es in Deutschland aber nach wie vor zuhauf. Einige Städte haben den Namen geändert, andere diskutieren darüber. Am Sinn einer solchen Änderung lässt sich allerdings zweifeln.

Straßennamen informieren und ehren, sie erinnern aber auch. Letzteres gilt für den Namen Sedan. Er sollte nicht in Vergessenheit geraten. Sedan steht dafür, wohin übersteigerter Nationalismus und Militarismus führen können. Das sinnlose Schlachten des I. und II. Weltkrieges mit Millionen Toten sind unmittelbare Folgen davon. Erinnern tut Not – gerade in einer Zeit, in der Nationalismus blüht, der europäische Gedanke an Attraktivität verliert und viele nicht mehr wissen, wie schwierig das deutsch-französische Verhältnis über Jahrzehnte war.

Die Stadt Lindau zeigt, wie so ein „Erinnern“ aussehen kann. In Reutin gibt es eine Bazienstraße, so benannt seit dem Jahr 1936. Über das Dorf in Lothringen waren am 24. August 1914 deutsche Truppen hergefallen. Mit dabei war das 20. Bayerische Infanterieregiment Prinz Franz. Das „Zwanziger“, stationiert in Kempten und Lindau, bestand überwiegend aus Allgäuern. Nach den Gefechten waren 1400 Soldaten tot, das Dorf entvölkert und zerstört.

Lesen Sie auch

Klosterweg führt in eine prägende Epoche der Ortsgeschichte Ortsgeschichte Obergünzburg

Auch in Lindau gab es Überlegungen, den Namen der Straße zu ändern. Geschehen ist es nicht. Stattdessen erinnert seit ein paar Jahren ein Gedenkstein an das, was im August 1914 geschehen ist. Verbunden ist das mit einem Appell in deutscher und französischer Sprache für ein friedliches Miteinander der Staaten. Warum sollte so etwas Ähnliches in Lindenberg nicht möglich sein?