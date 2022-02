Demonstration gegen „rechtsextreme Treiber“ in Lindenberg angekündigt

Es gibt wieder eine Gegendemo zu den "Spaziergängen" in Lindenberg. Sie richtet sich diesmal auch gegen Mitglieder des "III. Weges" an den Kundgebungen.

Am Dienstagabend ist erneut eine Gegendemonstration zu den „Spaziergängen“ in Lindenberg geplant. Motto: „Nachdenken statt Querdenken“. Sie wendet sich diesmal allerdings auch gegen „rechtsextreme Treiber“ in der Spaziergänger-Bewegung.

Der rechtsextreme III. Weg wirbt seit Wochen auf seinen Kanälen für eine Teilnahme an den Spaziergängen. Das gilt für (fast) alle entsprechenden Kundgebungen in Deutschland, mittlerweile auch für die in Lindau, Heimenkirch, Weiler und Lindenberg.

Der "III. Weg" übertreibt mit Teilnehmerzahlen

Dabei erweckt die Kleinpartei, die sich selber „nationalrevolutionär nennt“, regelmäßig den Eindruck, die Menschen würden in ihrem Sinn auf die Straße gehen. Die Rede ist von Widerstand, Diktatur und „unserem Volk“. Dabei übertreibt die Partei regelmäßig bei den Teilnehmerzahlen.#

Von den beiden letzten Spaziergängen in Lindenberg hat die rechtsextreme Partei zudem Videos gepostet. Sie behauptet darin auch, Flugblätter verteilt zu haben. Entsprechende Aktionen haben Mitglieder der Kleinpartei in der Vergangenheit in Lindenberg mehrfach durchgezogen, unter anderem am Rathaus und am Impfzentrum auf dem Nadenberg.

Zahl der Rechtsextremen bei Demonstrationen im Westallgäu unbekannt

Die Polizei schließt allerdings aus, dass Anhänger des III. Weges das in den vergangenen Wochen auch bei den Spaziergängen getan haben. Unklar ist, wie viele Anhänger der Rechtsextremisten im Westallgäu bei den nicht angemeldeten Demonstrationen mitlaufen.

Die Organisatoren der Gegenkundgebung zu den Spaziergängen auf dem Lindenberger Stadtplatz wollen diesmal jedenfalls nicht nur ein „Zeichen für die Vernunft und Solidarität in unserer Gesellschaft setzen“, sondern sich auch „klar gegen rechtsextreme Treiber in solch einer Bewegung stellen“, wie sie es formulieren.

Gegendemonstranten kritisieren: Corona-"Spaziergänger" akzeptieren Neonazis unter sich

Es sei klar, dass nicht jeder Teilnehmer der Spaziergänge Verbindungen zu solch rechtsextremen Organisationen habe, die Teilnehmer würden es aber akzeptieren, mit „Neonazis“ in einer Reihe durch Lindenberg zu spazieren.

Die angemeldete Gegenkundgebung zu den Spaziergängen beginnt am Dienstag, 1. Februar, um 17.45 Uhr auf dem Stadtplatz. Geplant ist eine Menschenkette mit Abstand. Die Kundgebung dauert 30 Minuten. Teilnehmer können sich dabei auch zu Wort melden und ihre Beweggründe schildern.

