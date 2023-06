Nach Murenabgang: Alpenverein startet Wegearbeiten in der Brunnenauscharte

Seit vergangenem Sommer ist die Route am Hochgrat gesperrt, weil eine Mure den Weg abgerissen hat. Jetzt erhält er auf 200 Meter eine neue Trasse.

Die Alpenvereinssektion Oberstaufen-Lindenberg beginnt am Mittwoch, 28. Juni, mit Wegearbeiten in der Brunnenauscharte am Hochgrat. Seit knapp einem Jahr ist der reizvolle, steile Wanderweg gesperrt, nachdem eine Mure Teile davon zugeschüttet beziehungsweise weggerissen hat. Trotz der Sperrung gehen immer wieder Wanderer die anspruchsvolle Route. Das ist während der vermutlich zwei Wochen dauernden Bauarbeiten dringend zu unterlassen, warnt Wegewart Matthias Ihler und weist auf die Gefahr von Steinschlag hin.

Weg am Hochgrat durch Mure stark beschädigt

Starkregen hatte im August 2022 einen Murenabgang in der Brunnenauscharte verursacht, ein etwa 200 Meter langes Wegstück wurde dadurch stark beschädigt. Für die Wiederherstellung des Wegs engagiert der DAV eine Firma aus Oberstdorf. Das Gelände in der Brunnenauscharte ist speziell: steile Hänge, Geländestufen und im oberen Bereich Fels. „Dort hat die Mure den Wanderweg nur wenige Handbreit neben den Felsen angerissen“, erläutert Matthias Ihler, Wegewart der DAV-Sektion Oberstaufen-Lindenberg. „Dem Weg hier zu folgen, ist sehr heikel.“

Ihn in diesem Bereich zu reparieren und nachhaltig zu sichern wäre laut Ihler schwierig und sehr aufwändig. „Es bestünde außerdem das Risiko, dass die Mure sich bei weiteren Starkregenereignissen weiter bewegt.“ Darum hat die DAV-Sektion gemeinsam mit Experten entschieden, die Route ein Stück nach links zu verlegen (von unten her betrachtet). „Wir werden den Weg an dieser Stelle komplett neu anlegen“, sagt Ihler.

Alpenverein bessert weitere Schadstellen aus

Die neue Trasse wird durch Wiesenflächen und Gestrüpp verlaufen. „Im oberen Bereich müssen wir vielleicht in geringem Maße Gesteinsbrocken beseitigen“, erklärt Ihler. „Wir wollen aber möglichst wenige Stufen anlegen – die Leute nehmen Stufen eh nicht gern an.“

Die Sektion nutzt die Anwesenheit von Bauarbeitern mit schwerem Gerät, um auch andere Wegabschnitte in der Brunnenauscharte auszubessern, etwa schadhafte Stufen zu erneuern. Ein Stück unterhalb der Mure habe das Wasser zudem große Gräben gerissen, sodass Wanderer „kreuz und quer“ durch das Gelände gelaufen sind, erklärt Ihler. „Diesen Bereich möchten wir renaturieren und die Trampelpfade beseitigen.“ Ehrenamtliche Helfer vom DAV bringen sich nach Vorstellung von Wegewart Matthias Ihler beim Beseitigen des alten Wegs ein, beispielsweise dem Entfernen der Metallpfosten.

Warnschilder weisen auf Gefahren hin

Geplant waren die Arbeiten bereits im Frühjahr. Die Verlegung erforderte allerdings aufwändige Vorbereitungen, etwa die Abstimmung mit Grundeigentümern und Naturschutzbehörde. Auch das Einholen von Angeboten und das Klären der Finanzierung benötigten laut Ihler einige Zeit. Um die 25.000 Euro koste die Maßnahme, 20 Prozent davon trägt die Sektion Oberstaufen-Lindenberg.

Bei den Einstiegen in die Brunnenauscharte hat Wegewart Ihler jetzt zusätzliche Warnschilder aufgestellt, die auf die Gefahren hinweisen. „Der Weg darf keinesfalls während der Bauarbeiten begangen werden“, betont Ihler. „Es können sich jederzeit Steine lösen.“

