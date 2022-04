Der Bauhof in Grünenbach fährt jetzt mit einem Elektrofahrzeug

Mit Blick auf die hohen Energiekosten schafft Grünenbach ein E-Fahrzeug an. Der Streetscooter kommt allerdings nur in bestimmten Bereichen zum Einsatz.

08.04.2022 | Stand: 11:55 Uhr

Die Gemeinde Grünenbach hat kurzfristig ihren Fuhrpark für den Bauhof und die Kläranlage erweitert. Der „Streetscooter“ soll insbesondere bei Besorgungsfahrten und kleineren Transporten zum Einsatz kommen. Das Besondere: Das Fahrzeug ist mit einem Elektromotor ausgestattet und braucht statt Benzin oder Diesel Strom aus der Steckdose.

Nach der Post will auch die Gemeinde Grünenbach Street-scooter nutzen

Schon vor einigen Jahren hat die Gemeinde, wie andere Kommunen im Landkreis auch, einen „Street-scooter“ getestet. Die Nutzfahrzeuge des in Aachen beheimateten Herstellers kamen einige Jahre bei der Deutschen Post zum Einsatz. Vorstellen konnten sich die Bauhofmitarbeiter und Bürgermeister Markus Eugler die Nutzung schon damals. Allerdings hätte die Kommune seinerzeit knapp 50.000 Euro für das Fahrzeug ausgeben müssen.

Grünenbach will Beitrag zur Energieunabhängigkeit leisten

Inzwischen haben sich gleich mehrere Faktoren geändert. An erster Stelle der Preis: Ein Händler in Ebratshofen konnte ein Vorführfahrzeug für circa 20.000 Euro anbieten. Und die herkömmlichen Spritpreise sind in den letzten Wochen bekannterweise massiv angestiegen. Nicht zuletzt wolle die Gemeinde einen kleinen Beitrag leisten, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern, sagt Bürgermeister Markus Eugler. Bei den Kommunalfahrzeugen, die der Bauhof ansonsten im Einsatz hat, gibt es bislang keine Alternativen. Vor allem bei der Schneeräumung ist volle Leistung gefragt – die es bislang noch nicht in elektrisch betriebenen Traktoren oder Schleppern gibt.

Elektrofahrzeug vor allem innerhalb der Gemeinde Grünenbach im Einsatz

Diese Fahrzeuge jedoch auch für Transportfahrten innerhalb der Gemeinde oder der näheren Umgebung zu nutzen, „das macht eigentlich keinen Sinn“, sagt Eugler. Ein „Streetscooter“ ist dafür jedoch aus seiner Sicht ideal. Die Höchstgeschwindigkeit von gut 90 Stundenkilometern sei mehr als ausreichend. Und auch die maximale Zuladung von 950 Kilogramm auf der großen Pritsche entspreche den Alltagsanforderungen.

Das Fahrzeug hat eine Reichweite zwischen 100 und 150 Kilometern pro Ladung – abhängig von den Außentemperaturen und der Topografie. In jedem Fall reiche das für einen Arbeitstag, ist Bauhofmitarbeiter Manfred Faltner überzeugt. Abends lässt sich das Fahrzeug an eine herkömmliche Steckdose im Bauhof anhängen. Die Installation einer speziellen Ladestation sei nicht notwendig. Nach acht Stunden sei das Fahrzeug wieder voll geladen.

Lesen Sie auch

Energiewende Gestratzer Bürgermeister spricht sich für Sonnenstromanlagen aus

Da dies über Nacht erfolgt, mache die Kombination mit einer Fotovoltaikanlage keinen Sinn. Sie fehlt auf dem Bauhof ohnehin. Auf der Kläranlage hat die Gemeinde eine solche Anlage zwar installiert - der Strom fließt dort jedoch vollständig in die energieintensiven Klärprozesse.

Die Mittel für die Anschaffung standen im kürzlich beschlossenen Haushalt der Gemeinde nicht bereit. Jedoch signalisierten alle Mitglieder des Gemeinderates auf Nachfrage des Bürgermeisters Zustimmung zu der Anschaffung. Formell muss das Gremium dem Kauf noch in der nächsten Sitzung zustimmen.