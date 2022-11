Die Einrichtung aus Röthenbach zieht nach Grünenbach um. Woher die Kinder kommen und was sich nun ändert.

16.11.2022 | Stand: 17:57 Uhr

Den Waldkindergarten in Röthenbach gibt es seit zehn Jahren. Er war der erste seiner Art im Westallgäu. Angesiedelt ist er auf einer Fläche des Allgäu-Stift in Oberhäuser. Dort hat sich aber nicht nur der Nachwuchs wohlgefühlt, sondern auch der Borkenkäfer. Die Folge: Mehr und mehr Waldfläche ist in den zurückliegenden vier Jahren verschwunden. Inzwischen ist klar, dass sich der Waldkindergarten ein neues Domizil suchen muss. Und dabei ist die Betreibergesellschaft in Grünenbach fündig geworden.

