Der Eisplatz in Lindenberg startet mit neuen Angeboten in die neue Saison

Auf dem Kunsteisplatz in Lindenberg findet am 3. November die erste Eisdisco statt. Was die Betreiber am Waldsee vorhaben und was schon bis März ausgebucht ist.

30.10.2023 | Stand: 17:39 Uhr

Rudi Epp kann die Uhr danach stellen. „Immer, wenn du Eis machst, wird es warm“, sagt er. Obwohl er nach 25 Jahren als Eismeister in Vorjahr in „Altersteilzeit“ gegangen ist, ist er derzeit fast täglich am Kunsteisplatz in Lindenberg. Es gilt schließlich, die neue Saison vorzubereiten.

