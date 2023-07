Wie ein heute 100-Jähriger einst den Hopfenlift in Stiefenhofen erbaute

Georg Wagner aus Stiefenhofen wird 100. Er erzählt den Geburtstagsgästen packend von seiner Jugend, dem Krieg und wie er den Hopfenlift errichtete.

04.07.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Ein „Heimatpäckle“ mit seinem geliebten Wolfsrieder Käs’ und Bier von der Postbrauerei Weiler hat Bürgermeister Christian Hauber Georg Wagner zu seinem 100. Geburtstag gebracht. Kurz vor seinem Geburtstag ist der Jubilar aus Stiefenhofen erkrankt und musste in das Krankenhaus Immenstadt. Seit seiner Entlassung ist er in Kurzzeitpflege in der Seniorenresidenz Blaichach. Ihn selbst werden nur wenige kennen, aber der Hopfenlift, den er vor rund 50 Jahren gebaut hat, ist weit über die Grenzen des Westallgäus hinaus bekannt.

