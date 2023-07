Trainingslager im Allgäu: Wieso es dem FC Ingolstadt 04 in Weiler so gut gefällt

Der Fußball-Drittligist bereitet sich in Weiler auf die Saison vor. Was Trainer Michael Köllner erreichen will und was er seiner Frau aus dem Allgäu mitbringt.

Der FC Ingolstadt 04 hat auf Instagram mehr Follower als der Landkreis Lindau Einwohner hat. Und diese 94.500 Fußballfans bekommen derzeit täglich Fotos, kurze Videos und Storys aus Weiler zu sehen. Der Drittligist hat im beschaulichen Rothachtal sein Trainingslager aufgeschlagen, um sich fernab jeglichen Trubels ungestört auf die neue Saison vorzubereiten, die schon am 5. August beginnt.

Fußballer übernachten in Weiler im Hotel Tannenhof

Trainer Michael Köllner hat sich ganz bewusst für eine solche Abgeschiedenheit entschieden. Vor ein paar Wochen war der 53-Jährige, der früher beim 1. FC Nürnberg und TSV 1860 München tätig war und sein Amt in Ingolstadt neu angetreten hat, selbst in Weiler, um sich von Gegebenheiten, vom Hotel Tannenhof und der Sportanlage des FV Rot-Weiß Weiler ein Bild zu machen. Was er gesehen hatte, hat ihm gefallen. Und tut es immer noch. „Wir fühlen uns hier richtig pudelwohl“, sagt er.

Mit Kleinbussen ist der 45-köpfige Tross (davon zwei Drittel Spieler) am Montag in Weiler eingetroffen. Zwei Trainingseinheiten stehen pro Tag auf dem Programm. Zudem absolviert der frühere Bundesligist am Sonntag (16. Juli) zum Abschluss noch ein Testspiel beim Bayernligisten TSV Kottern (17 Uhr).

Ein ebenfalls angedachtes Spiel gegen den FV Weiler hingegen kam doch nicht zustande. Es hätte laut Köllner nicht richtig in den Ablauf gepasst – Stichwort Belastungssteuerung. Der Fokus in dieser Woche soll deutlich auf dem Training liegen.

Nichtsdestotrotz hat der gebürtige Oberpfälzer, der selbst nie Fußballprofi war, für die Ehrenamtlichen des FV Weiler, für die Anlage und den toll gepflegten Rasen ausschließlich Lob übrig. „Man merkt schon, dass wir auf dem bayerischen Land sind. Die Leute sind nett, freundlich, zuvorkommend. Sie wollen alles perfekt für uns machen.“ Zugleich finden die Fußballer hier die erhoffte Ruhe.

„Man kann unheimlich Kraft tanken. Die Spieler können regenerieren und wir uns auf unseren Job konzentrieren“, sagt Köllner und schiebt eine regelrechte Liebeserklärung an das Allgäu hinterher: „Die Leute, die in einer solche Region wohnen, leben länger, sind glücklicher und zufriedener. Deshalb ist es wichtig für uns, dass wir an solche Orte gehen, wo man eine größere Kraftquelle vorfindet als in den hektischen Städten.“

Trainer Michael Köllner ist häufig in Allgäu zu Gast

Im Trainingslager selbst, das noch bis Montag geht, setzt Köllner drei Schwerpunkte. Die individuelle Ausbildung der Spieler, sodass jeder seine Position perfekt spielen kann. Die Mannschaftstaktik. Und das Teambuilding.

Denn im Sommer hat sich das Personalkarussell mit elf Zugängen und elf Abgängen ordentlich gedreht. „Es geht darum, in einer Turbogeschwindigkeit eine Mannschaft zu werden“, sagt er. Wenn das Wetter mitspielt, soll es auch noch eine gemeinsame Wanderung geben, um den Zusammenhalt zu stärken.

Nachdem zuletzt unter anderem der VfL Bochum und der VfB Stuttgart in Weiler zu Gast gewesen sind, soll der Ort nun für Ingolstadt der Startpunkt für eine gute Saison werden – die in jedem Fall besser werden soll als die letzte, die mit Platz 11 für einen Zweitliga-Absteiger eher enttäuschend lief.

Wenn es richtig gut läuft, könnten die Schanzer nächstes Jahr wiederkommen. Fußballer seien schließlich abergläubisch, sagt Köllner.

Der Trainer selbst ist übrigens regelmäßig im Allgäu. Unter anderem hat er hier den Juwelier seines Vertrauens – und den werde er auch in dieser Woche an einem trainingsfreien Nachmittag aufsuchen, um dort nach einem Geschenk für seine Frau zu schauen, verrät er unserer Redaktion.