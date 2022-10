Der Geldgewinn fließt in den Bau – und die Enkelin kriegt was

Sigrid Kinzelmann hat beim Bilderrätsel gut kombiniert und Glück gehabt. Die 1000 Euro kommen für die Familie in Gestratz gerade recht - nicht nur für den Bau.

19.10.2022 | Stand: 11:42 Uhr

Der Küchentisch steht noch voller Blumen und Geschenke: Erst am Sonntag feierte Sigrid Kinzelmann ihren Geburtstag. Und am Dienstag kam ein überraschendes Geldgeschenk dazu: Die 56-jährige Gestratzerin hat beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen und bekommt die Prämie in Höhe von 1000 Euro.

Die treue Zeitungsleserin aus Gestratz macht öfter beim Rätsel mit

Schwer ist Sigrid Kinzelmann die Lösung des Bilderrätsels am Dienstag nicht gefallen. Der Begriff „Brieftaube“ war gesucht. Immer mal wieder rätselt Sigrid Kinzelmann, wenn sie frühmorgens den Westallgäuer liest. Noch bevor sie zur Arbeit im Dorfladen Gestratz geht, ruft sie bei der Gewinn-Hotline an. Dieses Mal hatte sie Glück und wurde unter den Teilnehmenden mit der richtigen Lösung als Gewinnerin ausgelost.

Bald drei Generationen unter einem Dach

Lange nachdenken muss die Gestratzerin nicht, wie sie das Geld verwendet. Immerhin ist die Familie seit eineinhalb Jahren damit beschäftigt, ihr Haus, eine ehemalige Gastwirtschaft, zu entkernen und zwei neue Wohnungen einzubauen. Fast sind die Kinzelmanns fertig, und bald zieht die Tochter mit ihrer Familie im ersten Stockwerk ein. Mit der 15 Monate alten Enkelin Lara leben also bald drei Generationen unter dem Dach des stattlichen Hauses in der Gestratzer Dorfmitte.

Den gesamten Gewinn will Sigrid Kinzelmann allerdings wohl doch nicht in die Baustelle stecken. „Das Enkele wird schon auch was kriegen“, sagt sie am Dienstag, als Claus Helmbrecht, Leiter des Heimatverlags, die gute Nachricht und den Gewinn überbringt. Ehemann Ewald überlegt laut: „Ich denke, es gibt auch eine Shoppingtour in Kempten“, woraufhin Sigrid Kinzelmann gleich noch eine Idee äußert. „Vielleicht ein bisschen Wellness...“, schlägt sie vor.

Die Familie aus Gestratz feut sich auf Entspannung

Entspannung wird den Kinzelmanns nach der anstrengenden Bauphase allemal guttun. In den vergangenen Monaten blieb nicht viel Zeit für Hobbys, erzählen sie. „Außer für das Enkele natürlich“, sagt Sigrid Kinzelmann und nimmt die freundlich lachende Lara auf den Arm.

