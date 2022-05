Der Gemeinderat Weiler spricht am Montag über das Gewerbegebiet Hammermühle

Die Gemeinde startet das Verfahren für ein neues Gewerbegebiet. Einen Interessenten gibt es bereits.

14.05.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ein Gewerbegebiet in der Hammermühle ist am Montag, 16. Mai, Thema im Gemeinderat Weiler-Simmerberg. Das Gremium soll einen Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes in den Bereichen Hammermühle und Bremenried fassen. Ziel ist es, dort ein Gewerbegebiet auszuweisen. Das ist der Startschuss für ein umfangreiches Verfahren, bei dem alle Beteiligten zu Wort kommen.

Über das Gewerbegebiet wird in Weiler seit Jahren diskutiert

Über ein Gewerbegebiet Hammermühle wird seit Jahren immer wieder mal diskutiert. Anlass, dem Thema näher zu treten, ist die konkrete Anfrage eines Unternehmens, das im Westallgäu eine Fläche von mindestens 50.000 Quadratmeter sucht. Die gibt es aktuell nirgends. Die Gemeinde gibt den Namen des Betriebes auf Wunsch des Unternehmens bislang nicht bekannt.

Lesen Sie dazu auch: "Grün statt Grau": Protest gegen Gewerbegebiet am Ortsein

Für das Gewerbegebiet muss die Gemeinde einen Bebauungsplan aufstellen. Dazu wiederum muss sie erst den Flächennutzungsplan (FNP) ändern. Im Gegenzug zu den neuen Gewerbeflächen in der Hammermühle will die Gemeinde ein Areal in Bremenried herausnehmen, das bisher im FNP für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen sind. Sie sollen künftig als landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen werden. So werden sie auch genutzt.

Im Rahmen des anlaufenden Verfahrens kommen sowohl Behörden wie die Regierung von Schwaben, aber auch Verbände wie der Bund Naturschutz und Bürger zu Wort.

Lesen Sie auch