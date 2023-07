Der Grundschule Lindenberg stehen große Veränderungen bevor

Die Grundschule Lindenberg wird sich erheblich verändern. Entstehen sollen Lernwohnungen mit Marktplätzen für mehrere Klassen. Was noch geplant ist.

01.07.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Lange Gänge, von denen Klassenzimmer abgehen. So sieht die Grundschule Lindenberg seit vielen Jahrzehnten aus. Das wird sich in den kommenden Jahren ändern. Aus der „Flurschule“ soll eine „Clusterschule“ werden. Buben und Mädchen werden dann in Lernwohnungen zusammenkommen. Ein entsprechendes Raumfunktionshandbuch haben Lehrer, Eltern und Hort zusammen mit dem Büro LernLandSchaft erarbeitet. Der Stadtrat hat es einstimmig gut geheißen. Rektor Rainer Hölzel sprach von einer „einzigartigen Chance für moderne Bildung und Betreuung in Lindenberg“.

