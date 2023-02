Der "Holz-Michl" bei Heimenkirch ist jetzt eine Frau

Christine Kazidroga übernimmt das Lokal in Riedhirsch zwischen Lindenberg und Heimenkirch. Woher sie bekannt ist und was sie sich für den Holz-Michl vornimmt.

25.02.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Das dürfte manchen Ausflügler und vor allem auch Radfahrer freuen: In „Holz-Michl’s Einkehr“ in Riedhirsch (Gemeinde Heimenkirch) kehrt nach einem Jahr wieder Leben ein. Christine Kazidroga pachtet das Lokal, das sich direkt am Radweg-Dreieck zwischen Lindenberg, Heimenkirch und Röthenbach befindet.

Lokal in ehemaliger Zimmerei in Riedhirsch

Den Holz-Michl gibt es seit 15 Jahren. Namensgeber war Michael Prinz, dem das Lokal noch heute gehört. Prinz hatte seinerzeit seine Zimmerei in Riedhirsch geschlossen und sich seinen Lebenstraum verwirklicht und eine Kneipe aufgemacht. Er verpachtete sie 2014 für einige Jahre an Michael Specht, bewirtete sie dann aber auch wieder selbst – unterstützt von Erika Gaßner. Doch 2022 blieb der Holz-Michl geschlossen. Prinz suchte einen neuen Pächter oder eine Pächterin – und kam mit Christine Kazidroga ins Gespräch. Bei ihr stand eine Veränderung an. Denn eine Unbekannte ist die 51-Jährige in der Gastronomiewelt des Westallgäus nicht. 13 Jahre lang hatte die gelernte Arzthelferin die Traditionsgaststätte in Malleichen gepachtet – und es auch dort vor allem mit Ausflüglern zu tun. Die sind es auch, die beim Holz-Michl gerne einkehren. Schnell waren sich Prinz und Kazidroga einig: Sie sollte der neue Holz-Michl sein.

(Lesen Sie auch: "Neuer Wirt der Badwirtschaft Malleichen ist auch Feuerwehrkommandant")

Insbesondere gegenüber dem Konzept von Michael Specht gibt es einige Veränderungen: Er machte das Lokal zur Kleinkunstbühne. Viele Musikgruppen hatten hier ihre Auftritte. Nicht zuletzt mit Rücksicht auf die Nachbarn will Christine Kazidroga darauf weitgehend verzichten. „Was aber nicht heißt, dass es nicht auch mal einen zünftigen Frühschoppen gibt“, kündigt sie an. Den Räumlichkeiten hat sie ein neues Ambiente verpasst: Neue Farben, lustige Sprüche an der Wand und viele Tisch- und Stühle-Unikate sind jetzt vorherrschend.

Ausflugslokal im Westallgäu für Familienfeiern

Vor allem auch für Familienfeiern will Christine Kazidroga den Holz-Michl öffnen. Und für Ausflügler hält sie eine „gut bürgerliche“ Speisekarte bereit, auf der Schnitzel mit Bratkartoffeln ebenso stehen wie Kässpätzle, Wurstsalat und Zwiebelrostbraten. Das Bier bezieht sie bei der Postbrauerei in Weiler.

Ihr Team aus Malleichen ist der 51-Jährigen nach Riedhirsch gefolgt. Aktuell hat sie zwei Mitarbeiter in der Küche und vier im Service. „Da suche ich aber durchaus noch Verstärkung“, kündigt sie an. Denn im Biergarten ist für bis zu 120 Gäste Platz, innen für bis zu 50 Personen.

Öffnen will sie von Donnerstag bis Montag jeweils ab 11 Uhr – und das erstmals am 4. März. Dann gibt es zur Eröffnung auch Musik. Ihr Vater Edgar Demmel spielt Dixie-Sound.

(Lesen Sie auch: "Und noch ein Holzpenis - diesmal mitten in einem Kreisverkehr")