Der Kasper baut seine Bühne im alten Bahnhof Wangen auf

Das Puppentheater Wangen zieht um. Ab Herbst spielt der Kasper im alten Bahnhof. Bis zur Eröffnung darf er in der Eselmühle auftreten.

Von Susi Weber

05.04.2022 | Stand: 11:50 Uhr

Das Wangener Puppentheater in der Langen Gasse in Wangen ist Geschichte. Sven von Falkowsi alias Max Buntschuh hat die Räume zum Jahreswechsel aufgegeben. Doch es gibt eine Zukunft für das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Puppentheater: In Kooperation mit dem Altstadt- und Museumsverein (AMV) wird es vorerst Aufführungen in der Eselmühle und später in der Badstube geben. Im Herbst wird Sven von Falkowski mit dem „Puppentheater am Gleis eins“ dann neue Theaterräume im Wangener Bahnhof beziehen.