Der Kleiber kraxelt kopfüber den Baum hinunter - das kann sonst keiner

Wer in seinem Garten ein paar alte Bäume stehen hat, darf sich gute Chancen ausrechnen, ab und zu Besuch von einem Kleiber zu bekommen. Der maximal 15 Zentimeter große, gedrungen wirkende Vogel ist mit seinem blaugrauen Rücken, dem orangefarbenen Bauch und dem schwarzen Augenstreif eine adrette Erscheinung. Aber noch mehr als sein hübsches Äußeres stechen seine hervorragenden Kletterkünste ins Auge: Als einziger einheimischer Vogel kann er nicht nur stammaufwärts, sondern auch kopfüber abwärts klettern. (Lesen Sie auch: Markante Gipfel aus Hergottsbeton: Wie die Nagelfluhberge entstanden sind)

Der Kleiber kann nicht nur stammaufwärts, sondern auch kopfüber abwärts klettern

Dabei helfen ihm seine kräftigen Beine, Zehen und Krallen. Der kleine Vogel platziert seine Füße so auf der Rinde, dass ein Fuß weiter oben und der zweite Fuß weiter unten sitzt. Die Körperachse eines kletternden Kleibers steht also nie senkrecht, sondern immer schräg zur Kletterrichtung. Durch diese spezielle Technik können Kleiber sogar mit dem Kopf voran an einem Stamm herabklettern. Dabei greift immer ein Fuß voraus, der andere krallt sich in der Rinde fest und sichert so den Vogel. Für einen kurzen Moment trägt der obere Fuß das gesamte Körpergewicht des kleinen Klettermeisters. (Das könnte Sie auch interessieren: Wasserfälle im Westallgäu gehen im Laufe der Jahrhunderte auf Wanderschaft)

Der Kleiber ernährt sich von Insektenlarven und anderen Kleintieren

Der Kleiber ernährt sich von Insektenlarven und anderen Kleintieren, die er mit seinem kräftigen, spechtartigen Schnabel aus Rindenritzen herauspickt. Nüsse werden in Spalten geklemmt und dann mit dem Schnabel aufgehackt. Im Winter tauchen die hübschen Vögel auch regelmäßig an Fütterungen auf. Kleiber leben in Parks, Gärten, Laub-, Misch- und Nadelwäldern. Als baumbewohnende Höhlenbrüter nehmen sie neben verlassenen Spechthöhlen auch gerne Nistkästen an.

Schutz vor räuberischen Vogelarten und Beutegreifern: Durch eine spezielle Klebetechnik verkleinert das Kleiber-Weibchen den Eingang zum Nest

Der Name Kleiber leitet sich übrigens von einer speziellen Klebetechnik ab: Die Weibchen verkleinern den Eingang von alten Spechthöhlen und zu großen Nistkästen, indem sie die Einfluglöcher mit Lehm und feuchter Erde verkleben. Durch diese Maurerarbeiten sind ihre Eier und Jungvögel besser vor größeren, räuberischen Vogelarten und anderen Beutegreifern geschützt.

