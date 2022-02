Der Landkreis Lindau will heuer gut zehn Millionen Euro etwa für Schulen und Radwege investieren. Aber: Ein 85-Millionen-Euro-Projekt erfordert neue Kredite.

Der Landkreis will heuer gut zehn Millionen Euro investieren – das meiste davon in Bildung. Insgesamt soll der Haushalt auf fast 97 Millionen Euro anwachsen. Damit würde der Kreis mehr Geld bewegen als je zuvor. Bemerkenswert: Erstmals seit Jahrzehnten hat der Landkreis mehr Rücklagen als Schulden. „Wir sind noch nie in ein Jahr gestartet, in dem wir schuldenfrei waren“, blickte CSU-Fraktionssprecher Uli Pfanner auf seine 26 Jahre als Kreisrat zurück.