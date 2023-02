Der Landkreis Lindau will sich das Prädikat „Fahrradfreundliche Kommune“ verdienen

Welche Schwachstellen dafür beseitigt werden müssen und was die Auszeichnung den Radfahrern im Westallgäu bringt.

05.02.2023 | Stand: 20:01 Uhr

Der Landkreis Lindau ist kürzlich bei einem Festakt in München Teil des Vereins „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern“ (AGFK) geworden. Ziel ist es laut einer Mitteilung, in den kommenden vier Jahren das Prädikat „Fahrradfreundliche Kommune“ zu erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.