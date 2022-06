Heinz Reischmann aus Lindenberg bietet am Wochenende Bergkäse in Mellatz an. Er stammt von Allgäuer Sennalpen. Der Senior sieht sich als Käsebotschafter.

23.06.2022 | Stand: 19:55 Uhr

In wenigen Tagen feiert Heinz Reischmann seinen 79. Geburtstag. Während der Corona-Lockdowns hat er seine Nachbarn musikalisch unterhalten. Seine große Leidenschaft aber gilt dem Käse. Dieser hat ihn, den gelernten Molkereimeister, zeitlebens geprägt. Mit einem Verkaufsstand in Mellatz (Gemeinde Opfenbach) ist er heuer aktiv und tritt als Allgäuer Käsebotschafter auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.