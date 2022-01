Michael Jeschke leitet seit Jahresbeginn die Lindauer Inspektion. Dabei kommen dem 51-Jährigen auch seine Erfahrungen als Stellvertreter in Lindenberg zugute.

Von Yvonne Roither

31.01.2022 | Stand: 11:48 Uhr

Die Wand, an der der Besprechungstisch steht, ist noch kahl. Michael Jeschke weiß genau, welches Bild er dort aufhängen will. Aber der neue Chef der Lindauer Polizeiinspektion (PI), der zuvor unter anderem stellvertretender Leiter in Lindenberg war, ist noch nicht dazu gekommen, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Denn sein Start war anstrengend.