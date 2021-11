Der Nikolaus will auch in diesem Jahr Corona trotzen

In Missen wollen sich die Nikolausdarsteller am 26. November zu ihrem Aussendungsgottesdienst geplant. Warum die Zusammenkunft heuer etwas ganz Besonderes ist.

Auch im zweiten Corona-Winter kommt der Nikolaus zu den Kindern. Das verspricht Franz Horn aus Missen. Er organisiert heuer zum neunten Mal ein Treffen von Darstellern des Heiligen Nikolaus, das sich voraussichtlich auf den Aussendungsgottesdienst am 26. November beschränkt. Ob es danach auch ein gemütliches Beisammensein gibt, entscheidet Horn kurzfristig anhand der aktuellen Corona-Vorgaben.

Horn ist es wichtig, auf den christlichen Ursprung der Nikolaus-Tradition zu verweisen und auf die Botschaft der Nächstenliebe. Insbesondere Verwechslungen mit dem „kommerziellen Weihnachtsmann“ schmerzen Horn. Auch darum hat er vor fünf Jahren die Bruderschaft vom heiligen Nikolaus initiiert, die seit diesem Jahr mehr als 100 Mitglieder hat. Insgesamt zählt Horns Kartei 156 Darsteller des Nikolaus. Sie kommen längst nicht mehr nur aus dem Allgäu, sondern sind auch in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, der Schweiz und in Südtirol beheimatet. Auffällig aus seiner Sicht: „Aus Österreich gibt es kaum Interesse.“ Dort werde die Nikolaus-Tradition offensichtlich kaum gelebt, hat Horn herausgefunden.

Nikolaus-Darsteller pflegen die Wallfahrt und die Ökumene

Die Mitglieder der Bruderschaft sind dagegen sehr aktiv. Sie trafen sich heuer zu einer Wallfahrt auf der Insel Reichenau und besuchten mit einer größeren Gruppe einen Nikolaus-Darsteller in Südtirol. Die Jahresversammlung, die üblicherweise direkt vor dem Aussendungsgottesdienst stattfindet, musste die Bruderschaft freilich als Videokonferenz abhalten. Ein Thema dabei: der geplante Bau einer Nikolaus-Kapelle in Missen. Hier fehlt es der Bruderschaft jedoch noch an einem geeigneten Grundstück.

Vor ihrem Einsatz in Familien, Kindergärten und Schulen wollen sich die Nikolaus-Darsteller am 26. November zu ihrem Aussendungsgottesdienst treffen. Im Vorjahr zelebrierte ihn Bischof Bertram Meier. Er regte damals an, ihn auch einmal ökumenisch zu gestalten. Das tut die Bruderschaft nun erstmals. Neben dem katholischen Ortspfarrer Sojesh Perukilakkattu soll der Immenstädter Pfarrer Micha Steinbrück von der evangelischen Landeskirche den Gottesdienst ab 19.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Missen zelebrieren. „Dabei wird er als neues Mitglied unserer Bruderschaft gesegnet“, kündigt Horn an. Vor dem Gottesdienst ist ab 19 Uhr ein Zug der Nikolaus-Darsteller durch den Ort geplant.

Bislang haben sich 26 Mitglieder angemeldet, das sind weniger als früher. „Viele zögern noch“, sagt Horn und verweist auf die unklare Corona-Entwicklung. In jedem Fall gelte die 2G-plus-Regelung: Teilnehmer müssen geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein. Ein Risiko will Horn nicht eingehen. Er habe mit Blick auf die Veranstaltung ein „schweres Herz“: Er wisse um das Umfeld der Pandemie, „aber ich kann und will es nicht absagen“.

Nikolaus-Besuche der anderen Art

Die Hausbesuche in den Folgetagen „werden sicher ganz anders“ als vor Corona, ist Horn überzeugt. Aber schon im Vorjahr bewiesen die besuchten Familien ebenso wie die Nikolaus-Darsteller Kreativität, um allzu nahe Kontakte zu vermeiden. So verfolgten viele Kinder den Besuch des Nikolaus hinter dem Fenster und bei einem Feuer im Garten. Auch ausgeräumte Garagen hat Horn erlebt, damit die Nikolaus-Visite zwar geschützt, aber dennoch bei frischer Luft stattfinden konnte.

2022 steht ein kleines Jubiläum an: Zum zehnten Mal soll dann der Aussendungsgottesdienst und auch wieder ein Nikolaus-Treffen stattfinden. Horn plant dreitägige Feierlichkeiten – samt Vorstellung der unterschiedlichen Nikolaus-Bräuche in Europa.