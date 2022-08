Der Rotmilan: Bedrohung oder Bedrohter?

Die früher seltene Raubvogelart ist mittlerweile häufig im Westallgäu zu sehen. Warum sich der Milan gerade im Landkreis Lindau dort stark verbreitet.

07.08.2022 | Stand: 19:42 Uhr

Mit weit ausgebreiteten Flügeln gleitet er durch die Luft. Kreisend fliegt er über frisch gemähte Felder, hat seinen Blick dabei auf den Boden gerichtet. Scheinbar aus dem Nichts stürzt der Rotmilan in die Tiefe. In Sekunden erreicht er mit seinen Krallen den Boden und schnellt wieder in die Höhe. Solche Szenen sind im Westallgäu häufiger als in anderen Regionen Deutschlands zu erleben. Die Raubvogelart hat sich hier in den vergangenen Jahren vergleichsweise stark vermehrt. Dafür gibt es Gründe.

Der Rotmilan ist auch für Laien leicht zu erkennen. Der Gabelschwanz und das braun-rote Gefieder unterscheiden ihn von anderen heimischen Raubvögeln. Immer häufiger ist er im Westallgäu am Himmel zu sehen. Das fällt inzwischen nicht mehr nur dem geübten Blick von Vogelliebhaberinnen und -liebhabern auf. Dabei liegen die ersten dokumentierten Vorkommen im Landkreis gerade mal 30 Jahre zurück. „In den Neunzigern gab es zwei Brutpaare, dieses Jahr würde ich den Bestand auf 50 bis 60 Brutpaare schätzen“, sagt die Ornithologin Anne Puchta.

Rotmilan ist die zweithäufigste Vogelart im Landkreis

Mittlerweile ist der Rotmilan die zweithäufigste Raubvogelart im Landkreis. Häufiger kommt nur noch der Mäusebussard vor, nimmt die Fachfrau aufgrund ihrer Beobachtungen an. Denn kartiert werden die Raubvögel nicht.

Woher die Bestandszunahme kommt, darüber kann auch die Spezialistin nur spekulieren. Ein Grund könnten die zunehmend milderen Winter sein. Die territorialen Vögel müssen so nur für einen kurzen Zeitraum in wärmere Gebiete fliegen und können früher zurückkommen, um ihre Reviere zu sichern, sagt Puchta. Ein weiterer Grund könnte auch der Verlust von Lebensräumen in anderen Regionen sein.

Einen besonderen Schutzstatus genießt die mit einer Spannweite von 165 Zentimetern größte im Westallgäu vorkommende Raubvogelart nicht. In Deutschland leben aber über 50 Prozent des weltweiten Bestand des Rotmilans. Deshalb hat Deutschland eine besondere Verantwortung für den Fortbestand der Art, schildert Puchta.

Die Grünlandnutzung kommt dem Rotmilan entgegen

Sobald sich in einem Gebiet die Lebensbedingungen verschlechtern, weicht der Greifvogel auf andere Regionen aus. Zum Beispiel ins Westallgäu, mit seinen mosaikartigen Wald- und Wiesenflächen und seiner intensiven Grünlandnutzung. Sie kommt dem Raubvogel entgegen. „Dass bei uns die Wiesenmahd oft gestaffelt abläuft, spielt dem Milan vermutlich in die Karten“, sagt Puchta. So hat der Suchflugjäger über fast das gesamte Sommerhalbjahr gemähte Wiesen, in denen ihm die Jagd auf Beute besonders leichtfällt. Der Raubvogel frisst vor allem Kleinsäuger wie Mäuse, aber auch kleine Vögel, mitunter sogar Aas. Nicht von ungefähr sind Milane oft zu sehen, wenn Landwirte ihre Felder mähen.

Laut der Spezialistin ist die Zunahme der Vögel im Landkreis unproblematisch und gefährdet auch andere Raubvogelarten nicht. „Ein Ökosystem kommt normalerweise nicht so schnell an seine Grenzen und wir haben ein Nahrungsüberangebot“, begründet die Ornithologin das.

Mit Sorge blickt sie eher auf den Ausbau der Windkraft. Rotmilane zählen zu den häufigsten Kollisionsopfern von Windkraftanlagen. Vor allem Jungtiere werden Opfer drehender Rotorblätter. „Um den Ausbau zu erleichtern, wird in Zukunft wahrscheinlich die Schutzzone um den Horst verkleinert werden und die ist jetzt schon knapp berechnet“, sagt die Vogelkundlerin. Im Moment muss jede neue Anlage mindestens einen Kilometer Abstand zu bekannten Horsten haben. Das Jagdrevier umfasst aber oft einen Radius von fünf Kilometern. Zudem seien die Standorte der Nester kaum bestimmbar.

Aber die Angst ist bis jetzt noch sehr hypothetisch“, sagt Puchta. Denn aktuell gibt es im Landkreis bislang nur Gedankenspiele für große Windkraftanlagen, aber noch keine konkreten Planungen.

Im Westallgäu heimische Raubvogelarten

Rotmilan: Er ist an der stark gegabelten Schwanzspitze zu erkennen. Im Volksmund wird er deshalb auch Gabelweihe genannt. Im Gegensatz zu seiner Milan-Verwandtschaft, ist der Rotmilan größer und hat ein helleres Untergefieder, das im Flug gut erkennbar ist.

Schwarzmilan: Er ist mit einer Flügelspannweite von 140 Zentimetern der Kleinere der beiden heimischen Milan-Arten. Ebenfalls durch den gegabelten Schwanz zu erkennen, hat er ein deutlich dunkleres Gefieder. Der Vogel ist im Westallgäu eher selten.

Mäusebussard: Der bekannteste und häufigste Greifvogel bei uns. Etwas kleiner und mit aufgefächertem, rundem Schwanz, ist er auch für Laien leicht vom Rotmilan unterscheidbar. Ein besonderes Merkmal ist die v-förmige Flügelstellung im Segelflug.

