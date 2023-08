Sie geben den Menschen mit Migrationshintergrund eine Stimme

Joseph Bastin und Seval Yürük übernehmen den Vorsitz im Integrationsbeirat im Landkreis Lindau. Sie kommen aus der Flüchtlingshilfe. Wer ihnen zur Seite steht.

Der Integrationsbeirat im Landkreis Lindau hat neue Vorsitzende. Auf der konstituierenden Sitzung wurde Joseph Bastin an die Spitze des neu formierten Gremiums gewählt. Der 74-Jährige ist gebürtiger Belgier, wohnt in Lindenberg und arbeitet seit 2016 im Vorstand des Westallgäuer Hilfsvereins „Freunde statt Fremde“.

Seine Stellvertreterin ist Seval Yürük. Die gelernte Altenpflegerin wurde als Tochter einer türkischen Familie in Mühlacker bei Pforzheim geboren. Seit 20 Jahren lebt sie in Weiler – und unterstützt dort seit 2015 Geflüchtete bei der Integration in ihrer neuen Heimat.

Vorsitzender Paolo Mura wird aus dem Integrationsbeirat gewählt

Bei der Sitzung betonte Landrat Elmar Stegmann die Bedeutung der Arbeit des Integrationsbeirats für das soziale und gesellschaftliche Miteinander zwischen der einheimischen Bevölkerung und den im Landkreis lebenden Menschen mit Migrationshintergrund.

Dabei ging er auch auf die zukünftigen Herausforderungen in Bezug auf die Integration von geflüchteten Menschen ein. Stegmann hob die bisherigen Leistungen der ausscheidenden Mitglieder des Beirats hervor. „Sie haben durch Ihr jahrelanges Engagement gezeigt, dass Integration nicht nur Aufgabe der Politik ist, sondern dass jeder Einzelne von uns einen Beitrag leisten kann“, sagte Stegmann.

Geehrt und verabschiedet wurden die bisherigen Beiräte Tetyana Schiattarella, Faez Kafi, Eléni Kaskamanidou und Paolo Mura.

Paolo Mura, der seit 2004 bereits im damaligen Ausländerbeirat stellvertretender Vorsitzender war, bekleidete seit 2010 das Amt des Vorsitzenden des Integrationsbeirates. In seinem Ehrenamt war er jahrzehntelang Ansprechpartner für das gesamte Gremium, für zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie die Verwaltung. Diesmal verpasste der Lindauer bei der Wahl etwas überraschend den erneuten Einzug ins Gremium.

Alejandro Ordoñez Aliaga und Ahmet Ramadani wurden ebenfalls aus dem Gremium verabschiedet. Sie waren am Abend der konstituierenden Sitzung nicht anwesend. Julia Pucher, die für die Diakonie Kempten Allgäu im Gremium mitwirkte, scheidet ebenfalls aus dem Gremium aus.

Knapp 9700 Menschen mit Migrationshintergrund waren wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung lag bei 7,98 Prozent.

Das ist der Integrationsbeirat im Landkreis Lindau