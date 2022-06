Der SV Eglofs und der TV Stiefenhofen können noch direkt aufsteigen

Die meisten Auf- und Absteiger stehen im Bezirk Bodensee schon fest. Es gibt aber auch noch dicke Fragezeichen. So ist die Lage vor dem Saisonfinale.

Wer steigt ab – und wenn ja, wie viele? Einen Spieltag vor Saisonende hat Bezirksspielleiter Thomas Fuchs (Röthenbach) ein Update in Sachen Aufstieg, Abstieg und Relegation herausgegeben. Wir schauen uns einige Ligen genauer an. Der letzte Spieltag findet im Westallgäu am Samstag, 11. Juni, und Sonntag, 12. Juni, statt.

Fußball im Westallgäu: Das ist die Lage in der Bezirksliga Bodensee

Aufstieg Hinter Meister TSV Heimenkirch balgen sich der SV Oberzell und der SV Kressbronn um den Relegationsplatz. Oberzell hat einen Punkt und 26 Tore mehr auf dem Konto. Der Tabellenzweite muss am Samstag nach Beuren, Kressbronn ist in Mochenwangen gefordert. Derjenige, der sich durchsetzt, trifft in der ersten Relegationsrunde am 15. Juni in Lindau

Abstieg Fünf der sechs Direktabsteiger stehen fest (Kißlegg, Fronhofen, Seibranz, Bad Wurzach und Deuchelried). Seibranz wird in der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft mit dem SC Unterzeil bilden. Den letzten Absteiger und den Relegationsteilnehmer machen Meckenbeuren, Ailingen und Argental untereinander aus.

Fußball im Westallgäu: Das ist die Lage in der Kreisliga A I

Aufstieg Der SV Baindt ist Meister und der SV Vogt spielt in der ersten Runde der Aufstiegsrelegation am 14. Juni auf den Vertreter der Kreisliga A II.

Abstieg Der SV Blitzenreute steht als Absteiger bereits fest. Ob die SG Diemanns/Hauerz ebenfalls absteigt oder in die Relegation muss, hängt davon ab, was sich in der Kreisliga B tut. Weitere mögliche Relegationsteilnehmer wären dann: SG Waldburg/Grünkraut, FV Molpertshaus und SV Ankenreute.

Fußball im Westallgäu: Das ist die Lage in der Kreisliga A II

Aufstieg Der TSV Tettnang ist bereits Meister. Um die Relegation spielen der VfB Friedrichshafen II mit Torjäger Daniel di Leo (36 Saisontore) und der TSV Schlachters mit Torjäger Jonas Hermann (25 Saisontore). Die SpVgg Lindau hat als Vierter die Relegation knapp verpasst – trotz der 30 Saisontreffer von Kapitän Antonio Paturzo.

Abstieg Der Letzte steigt auf jeden Fall ab: entweder Langenargen (14.) oder Tanau (13.).

Fußball im Westallgäu: Das ist die Lage in der Kreisliga A III

Aufstieg Neuravensburg (54 Punkte und +50 Tore) und Eglofs (52/+40) machen die Meisterschaft unter sich aus. Beide haben schwere Auswärtsaufgaben: Neuravensburg muss am Samstag nach Scheidegg, Eglofs nach Gebrazhofen. Zumindest Hoffnung auf die Relegation kann sich Isny (50/+29) machen. Der Tabellendritte erwartet zuhause den Türk SV Wangen.

Abstieg Ein Absteiger wird die Liga auf jeden Fall verlassen. Abgeschlagen Letzter ist die SG FC/ASV Wangen II. Hingegen steht laut Fuchs im Moment noch nicht fest, ob es ein Relegationsspiel gibt – oder vielleicht sogar zwei direkte Aufsteiger aus der Kreisliga B V. Das hängt von der Zahl der Mannschaftsmeldungen ab. (Lesen Sie auch: WFV macht Ansage im Abstiegskampf: Kreisliga A wird aufgestockt)

Fußball im Westallgäu: Das ist die Lage in der Kreisliga B V

Aufstieg Aichstetten steht seit Sonntag als Meister fest. Um den zweiten Platz streiten sich Stiefenhofen (48/+27) und Arnach (46/+46). Stiefenhofen muss am Sonntag zum sieglosen Schlusslicht Kleinhaslach – eigentlich eine Pflichtaufgabe. Arnach spielt in Wuchzenhofen. Es könnte sein, dass der Zweite direkt aufsteigt.

Fußball im Westallgäu: Das ist die Lage in der Kreisliga B VI