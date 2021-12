Der Tourismusort Oberreute hat nach sechs Wochen Pause wieder eine Postagentur

Die Gemeinde Oberreute ist jetzt Betreiber der Postagentur, die provisorisch im Gästeamt unterkommt. Wichtig ist sie nicht nur in der Weihnachtszeit.

16.12.2021 | Stand: 05:11 Uhr

Ende Oktober hat die Postagentur in „Mimi’s Blumentruhe“ geschlossen. Gut sechs Wochen später war es am Mittwoch soweit: Oberreute hat wieder eine Postagentur. Betreiber ist jetzt die Gemeinde selbst. Sie hat die Räumlichkeiten für die Postdienstleistungen in einem Hinterzimmer des Gästeamts provisorisch untergebracht.

Ein Tourismusort wie Oberreute braucht eine Postagentur, sagt Bürgermeister Stefan Schneider

Für Bürgermeister Stefan Schneider gehört eine Postagentur zur Infrastruktur, die ein Tourismusort wie Oberreute bieten muss. Deshalb hat sich die Gemeinde entschlossen, die Lücke zu schließen, die mit der Aufgabe von „Mimi’s Blumentruhe“ entstanden ist. Dort war die Postagentur viele Jahre untergebracht. (Lesen Sie auch: „Mimi’s Blumentruhe“ in Oberreute schließt - Wo gibt man jetzt die Post ab?) Ein neuer Privatbetreiber fand sich nicht. Insbesondere fehlte im Dorfladen der notwendige Platz. Den hat die Gemeinde nun zur Verfügung gestellt – und sie ist auch Arbeitgeber für die neuen Angestellten der Postagentur. „Ob sich das rechnet, müssen wir abwarten. Das hängt auch vom Umsatz ab“, sagt Schneider. Mit Yvonne Forderer und Werner Roschmann sind bislang zwei Mitarbeitende gefunden. „Wir stellen aber gern noch weitere Kräfte ein“, sagt der Bürgermeister. Denn die Postagentur hat an sechs Tagen in der Woche geöffnet – ohne Urlaubspause.

Im Gästeamt und damit unweit von Kirche, Rathaus und Dorfladen ist die neue Postagentur in Oberreute untergebracht – zumindest bis zum Frühling 2022. Bild: Olaf Winkler

Die Postagentur Oberreute dient auch als Lagerraum für Paketsendungen - das nutzen auch Österreicher

Zu den Dienstleistungen gehört neben dem Verkauf von Briefmarken auch der Versand von Päckchen und Paketen ins In- und Ausland. Prepaid-Karten für Mobiltelefone lassen sich aufladen und auch die Aufgabe von Einschreiben ist möglich. Vor allem dient die Postagentur auch wieder als Lagerraum für nicht zustellbare Paketsendungen. Die aufgestellten Regale zeigen, dass dies in Zeiten von Onlinebestellungen eine wichtige Dienstleistung geworden ist. Und seit der Schließung der bisherigen Postagentur mussten Paketempfänger nach Weiler fahren, um ihre dort gelagerte Sendung in Empfang zu nehmen. Das ist nun wieder in Oberreute möglich. Und auch als direkte Adresse lässt sich die Postagentur nutzen – dann mit der Bezeichnung „Postfiliale 610“. Yvonne Forderer, die schon in der bisherigen Postagentur tätig war, weiß: „Vor allem Österreicher nutzen das gern. Denn der Versand dorthin ist oft teurer als innerhalb von Deutschland.“ (Lesen Sie auch: Die Bäckerei Münzel verlässt Lindenberg - und nennt gleich mehrere Gründe für den Abzug)

Im Frühjahr 2022 wechselt die Postagentur Oberreute auf die andere Straßenseite

Das Gästeamt dient jedoch nur provisorisch als Postagentur. Diese nämlich soll wohl schon im Frühjahr auf die andere Straßenseite wechseln. Das Gebäude dort, direkt neben dem Rathaus, ist aktuell noch vermietet. „Wir wollten aber nicht warten, bis die Räume dort frei werden“, sagt der Bürgermeister. Insbesondere in diesen Tagen vor Weihnachten seien die Postdienste gefragter denn je.

Der erste Tag in der neuen Postagentur in Oberreute: Viele kaufen Briefmarken für die Weihnachtspost und geben Pakete auf

Das zeigte sich gleich am ersten Morgen: Zahlreiche Kunden kamen, kauften Briefmarken für ihre Weihnachtspost oder gaben Pakete auf. Und Yvonne Forderer und Werner Roschmann hörten immer wieder: „Schön, dass wir wieder eine Post haben!“

Lesen Sie auch

„Mimi’s Blumentruhe“ in Oberreute schließt - Wo gibt man jetzt die Post ab? Nach 40 Jahren

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".